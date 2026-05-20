Pakistanski lovci J-10C kineske proizvodnje navodno su tokom zajedničke vojne vežbe „Zilzal-II“ u Kataru ostvarili neverovatan odnos pogodaka 9:0 protiv katarskih Jurofajtera, što je izazvalo veliku pažnju vojnih analitičara i otvorilo nova pitanja o budućnosti evropske borbene avijacije.
Prema navodima više pakistanskih i arapskih izvora, simulirani vazdušni okršaji održani su tokom 2024. godine, a rezultati su navodno pokazali ogromnu nadmoć kineskog J-10C nad jednim od najskupljih evropskih borbenih aviona.
Jurofajter pod sve većim pritiskom
Vest dolazi u trenutku kada program Jurofajter već trpi ozbiljne kritike i sve veći pritisak zbog gubitka tržišta i konkurencije američkog F-35.
Ujedinjeno Kraljevstvo je već odložilo planove za dodatne kupovine Jurofajtera i sve više se okreće američkim F-35A avionima.
Sličan potez povukla je i Nemačka, koja je još 2022. godine naručila F-35 uprkos snažnim pritiscima evropske industrije da nastavi ulaganja u Jurofajter.
Katar želi da se reši svojih aviona?
Posebnu pažnju izazvale su informacije da Katar razmatra povlačenje svojih 24 Jurofajtera samo nekoliko godina nakon što su stigli u zemlju.
Radi se o naprednoj verziji Tranše 3A sa modernim Captor-E AESA radarima, koji važe za tehnološki najmodernije varijante ovog aviona.
Pojavile su se i spekulacije da bi deo katarske flote mogao biti ponuđen Turskoj, koja ima ozbiljne probleme sa modernizacijom svog ratnog vazduhoplovstva zbog sporova sa SAD.
Kineski lovci sve opasniji rival
J-10C predstavlja jedan od najmodernijih kineskih lovaca generacije „4+“, a Pakistan i Azerbejdžan trenutno su jedini strani korisnici ovog aviona.
Analitičari ocenjuju da Kina poslednjih godina pravi ogroman tehnološki iskorak u vojnoj avijaciji, dok evropski projekti sve više zaostaju.
Posebno je odjeknula činjenica da je Kina krajem 2024. godine predstavila i prototipove lovaca šeste generacije, što je dodatno pojačalo utisak da Peking ubrzano preuzima lidersku poziciju u razvoju borbene avijacije.
Evropa sve više zaostaje
Dok Kina i SAD ubrzano razvijaju pete i šeste generacije lovaca, evropske zemlje i dalje se oslanjaju na platforme četvrte generacije i njihove modernizacije.
Jurofajter je poslednjih godina izgubio više međunarodnih tendera protiv američkih F-35 i F-15 aviona, a prodaje je uspevao da ostvari uglavnom na Bliskom istoku.
Zbog toga mnogi analitičari smatraju da rezultati sa manevara u Kataru nisu slučajni, već pokazatelj mnogo dubljeg tehnološkog zaostajanja evropske vojne industrije.
Komentari (0)