Pakistanski lovci J-10C kineske proizvodnje navodno su tokom zajedničke vojne vežbe „Zilzal-II“ u Kataru ostvarili neverovatan odnos pogodaka 9:0 protiv katarskih Jurofajtera, što je izazvalo veliku pažnju vojnih analitičara i otvorilo nova pitanja o budućnosti evropske borbene avijacije.

Prema navodima više pakistanskih i arapskih izvora, simulirani vazdušni okršaji održani su tokom 2024. godine, a rezultati su navodno pokazali ogromnu nadmoć kineskog J-10C nad jednim od najskupljih evropskih borbenih aviona.

Jurofajter pod sve većim pritiskom

Vest dolazi u trenutku kada program Jurofajter već trpi ozbiljne kritike i sve veći pritisak zbog gubitka tržišta i konkurencije američkog F-35.

Ujedinjeno Kraljevstvo je već odložilo planove za dodatne kupovine Jurofajtera i sve više se okreće američkim F-35A avionima.

Sličan potez povukla je i Nemačka, koja je još 2022. godine naručila F-35 uprkos snažnim pritiscima evropske industrije da nastavi ulaganja u Jurofajter.

Katar želi da se reši svojih aviona?

Posebnu pažnju izazvale su informacije da Katar razmatra povlačenje svojih 24 Jurofajtera samo nekoliko godina nakon što su stigli u zemlju.

Radi se o naprednoj verziji Tranše 3A sa modernim Captor-E AESA radarima, koji važe za tehnološki najmodernije varijante ovog aviona.

Pojavile su se i spekulacije da bi deo katarske flote mogao biti ponuđen Turskoj, koja ima ozbiljne probleme sa modernizacijom svog ratnog vazduhoplovstva zbog sporova sa SAD.

Kineski lovci sve opasniji rival

J-10C predstavlja jedan od najmodernijih kineskih lovaca generacije „4+“, a Pakistan i Azerbejdžan trenutno su jedini strani korisnici ovog aviona.

Analitičari ocenjuju da Kina poslednjih godina pravi ogroman tehnološki iskorak u vojnoj avijaciji, dok evropski projekti sve više zaostaju.

Posebno je odjeknula činjenica da je Kina krajem 2024. godine predstavila i prototipove lovaca šeste generacije, što je dodatno pojačalo utisak da Peking ubrzano preuzima lidersku poziciju u razvoju borbene avijacije.

Evropa sve više zaostaje

Dok Kina i SAD ubrzano razvijaju pete i šeste generacije lovaca, evropske zemlje i dalje se oslanjaju na platforme četvrte generacije i njihove modernizacije.

Jurofajter je poslednjih godina izgubio više međunarodnih tendera protiv američkih F-35 i F-15 aviona, a prodaje je uspevao da ostvari uglavnom na Bliskom istoku.

Zbog toga mnogi analitičari smatraju da rezultati sa manevara u Kataru nisu slučajni, već pokazatelj mnogo dubljeg tehnološkog zaostajanja evropske vojne industrije.