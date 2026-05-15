Tokom boravka u kompleksu Džongnanhaj, sedištu kineskog državnog i partijskog vrha, Si Đinping je ugostio Trampa na bilateralnom sastanku, čajanci i radnom ručku, a deo posete obuhvatio je i obilazak istorijskih vrtova, gde je američki predsednik posebno istakao svoje oduševljenje kineskim ružama.

-Ovo su najlepše ruže koje je iko ikada video - rekao je Tramp, nakon čega mu je Si obećao da će poslati seme kineskih ruža.

„Veoma sam impresioniran Kinom“

Nakon sastanka, Tramp je izjavio da je „veoma impresioniran Kinom“ i pohvalio kineskog lidera i narod, navodeći da su iza dve strane „nekoliko zaista sjajnih dana“. Dodao je da se razvija prijateljski odnos i najavio mogućnost posete Si Đinpinga Sjedinjenim Državama.

Tramp je poručio i da očekuje da će kineski lider biti jednako impresioniran SAD, kao što je on bio Kinom.

Najavljeni ekonomski sporazumi i saradnja

Prema Trampovim navodima, postignuti su „fantastični trgovinski sporazumi“, koji uključuju kinesku kupovinu američke nafte, soje i poljoprivrednih proizvoda, kao i dolazak kineskih brodova u američke luke u Teksasu, Luizijani i na Aljasci.

Posebno je istaknut dogovor o kupovini 200 aviona „Boinga“, što je, prema Trampu, veći broj od prvobitno traženog.

U američkoj delegaciji bili su i direktor „Epla“ Tim Kuk, šef „Nvidije“ Džensen Huang i Ilon Mask, koje je Tramp opisao kao učesnike u poslovima vrednim stotine milijardi dolara.

Iran, Ormuski moreuz i bezbednosna pitanja

Govoreći za Foks njuz, Tramp je rekao da mu je Si Đinping obećao da Kina neće slati vojnu pomoć Iranu, kao i da podržava ostanak Ormuskog moreuza otvorenim. Dodao je da je kineski lider ponudio pomoć u postizanju dogovora sa Teheranom.

Tramp je ponovio tvrdnju da je Iran bio „veoma blizu nuklearnog oružja“, ali da su Sjedinjene Države to sprečile.

Otvorena pitanja uprkos optimizmu

I pored pozitivnog tona razgovora, ostaju brojna sporna pitanja, uključujući američka ograničenja izvoza naprednih čipova kompanije „Nvidia“, koje Kina želi da ukine zbog razvoja veštačke inteligencije, kao i dugogodišnje neslaganje oko Tajvana.

Analitičari navode da Peking pažljivo prati Trampov stav o Tajvanu, smatrajući da bi mogao biti otvoreniji za kompromis nego prethodne administracije.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su lideri postigli „nove konsenzuse“ i dogovorili jaču koordinaciju po globalnim pitanjima, dok je Si Đinping pozvao SAD i Kinu da izbegnu sukob i budu „partneri, a ne suparnici“.