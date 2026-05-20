Američki predsenik Donald Tramp se vratio iz Kine pun velikih reči. Kaže da je pristao na „fantastične“ stvari i da će Amerika prodavati Kini soju, naftu i avione.

Naravno, ništa od ovoga nije potvrđeno sa kineske strane. Ali ono što je sigurno jeste da se globalni balans snaga menja: zemlja na Zapadu koja se kladila na naftu je u padu, dok je na Istoku zemlja koja je uložila svoje najbolje karte u električnu energiju u usponu.

Po povratku u SAD, Trampa je dočekao uobičajeni haos koji je, kako pojedini kritičari ocenjuju, manje-više sam izazvao: rat sa Iranom, rast cena goriva i hrane i nastavak politika koje pripadaju 20. veku, a ne 21., i koje pokušavaju da vrate vreme unazad i vrate nekadašnju slavu fosilnih goriva.

A kako se sve ovo dogodilo?

U međuvremenu, Kina je svetski lider u investicijama u obnovljive izvore energije, što je pomoglo u izgradnji otpornosti ekonomije na previranja povezana sa sukobom na Bliskom istoku, i otvorilo je ogromno globalno tržište za izvoz solarnih panela, vetroturbina i električnih vozila.

U opširnom članku za Gardijan, Džonatan Vots je pokušao da objasni nove trendove i da ne svaljuje sve probleme na pleća američkog predsednika. Takođe, Vots kaže da bi zaključak mogao biti prilično optimističan jer promene koje su sada veoma vidljive potresaju ne samo temelje prethodnih politika, već i sam način na koji ljudi dobijaju energiju - i to je dobra stvar.

"Istorija je pokazala da kada se promeni dominantni oblik proizvodnje energije, obično dolazi do promene u globalnom balansu snaga. Ovu promenu vidimo upravo sada: era nafte, koju su uglavnom proizvodile SAD, Rusija i zemlje Zaliva, polako ustupa mesto eri zelene energije, a obnovljivi izvori dobijaju ekonomsku i tehnološku bitku", piše Vots.

Ali naftne sile i dalje imaju političku, vojnu i finansijsku moć na svojoj strani, koju koriste u svoju korist da uspore – ili čak spreče – neizbežni dolazak budućnosti.

Naravno, Trampov rat sa Iranom ima i druge uzroke, ne samo naftu. Tu je i iranski nuklearni program...

Ko su pobednici, a ko gubitnici?

A ko je najveći pobednik rata sa Iranom? Kratkoročno, američka naftna industrija, koja je takođe jedan od najvećih Trampovih donatora, kao i oni u Rusiji i Saudijskoj Arabiji.

Istovremeno, zbog ovog rata, zemlje širom sveta istražuju načine da povećaju svoju energetsku nezavisnost.

U narednih nekoliko godina, to će se desiti povećanjem domaće proizvodnje nafte, gasa i uglja. To je, prema nekim analizama, povećalo očekivanu proizvodnju fosilnih goriva za petinu do 2030. godine, što je alarmantan korak unazad za globalne napore za smanjenje emisije gasova staklene bašte i pobeda za naftnu industriju.

Međutim, dugoročno, rat u Iranu je dodatno ojačao argumente za obnovljive izvore energije i istovremenu promenu geopolitičkih saveza. Sa glavnim proizvođačima nafte i gasa koji su sada pod sve nepredvidljivijim i pretećim liderima, druge zemlje traže alternativne načine za proizvodnju energije. Jedna od posledica koju već vidimo je da električni automobili nikada nisu bili traženiji.

Najveći dobitnik je Kina, koja odjednom izgleda kao relativna oaza pragmatične, međunarodno orijentisane diplomatije i energetske nezavisnosti.

Njena ulaganja u obnovljive izvore energije i električna vozila tokom proteklih 20 godina sada donose ogromne dividende. Ne samo da je smanjila zavisnost od uvoznog goriva, već Kina sada ima izvoznu industriju vetroelektrana, solarnih sistema i baterija koja će, izgleda, dominirati svetskim tržištima decenijama koje dolaze.

Budući istoričari mogu videti rat u Iranu kao trenutak kada su Sjedinjene Države nesvesno prepustile vođstvo Kini. Kako čovečanstvo otkriva nove izvore energije, nova carstva se uzdižu, a stara padaju. Takve promene moći su obično nasilne.

Kako carstva padaju

Od industrijske revolucije, geostrateško pravilo je bilo da zemlja koja kontroliše energiju kontroliše svet.

U 20. veku to je značilo naftu. Danijel Jergin u knjizi „Nagrada“ piše: „Nafta je značila moć tokom godina“, tvrdeći da je bila ključni motiv za brojne ratove i intervencije - od nemačke invazije na SSSR i japanskog napada na Perl Harbor do američkih intervencija na Bliskom istoku i u Venecueli.

Zato je stara šala da „SAD imaju veliku sreću jer gde god da donesu slobodu - pronalaze naftu“ sada ponovo aktuelna.

Međutim, danas fosilna goriva nisu samo izvor energije već i pretnja klimatskoj i političkoj stabilnosti. Kako postoje jeftinije i čistije alternative, potražnja za naftom i gasom se sve više veštački održava - političkim pritiskom, subvencijama i vojnom silom.

Istorija pokazuje da promene u izvorima energije takođe menjaju svetski poredak. Sredinom 19. veka, britanska mornarica na ugalj pobedila je Kinu u Opijumskim ratovima, započinjući kineski „vek poniženja“. Kasnije je i sama Britanska imperija izgubila dominaciju jer je ugalj zamenjen naftom, a SAD su preuzele vođstvo, što je potvrđeno nakon Suecke krize 1956. godine.

Danas se ravnoteža ponovo pomera - ovog puta ka obnovljivim izvorima energije i Aziji. Globalna ulaganja u čistu energiju premašila su 2 biliona dolara godišnje, što je više nego dvostruko više od fosilnih goriva po prvi put. Obnovljivi izvori energije su pretekli ugalj kao najveći svetski izvor električne energije. A generalni sekretar UN Antonio Gutereš je rekao: „Ušli smo u eru čiste energije. Oni koji vode ovu tranziciju vodiće globalnu ekonomiju budućnosti.“

Kina gleda u budućnost

Kina je klimatsku krizu pretvorila u priliku za geopolitički uspon. Uprkos decenijama izgradnje ekonomije na uglju, sada je lider u obnovljivim izvorima energije. U protekle dve godine, emisije Kine su bile nepromenjene ili su opadale, dok zemlja gradi više solarnih i vetroelektrana nego ostatak sveta zajedno – iako Tramp tvrdi da Kina uopšte nema vetroelektrane.

Solarna energija je postala toliko jeftina i efikasna da je kineski solarni kapacitet prvi put nadmašio ugalj. Električna vozila već čine više od polovine prodaje automobila u zemlji. Kina takođe dominira proizvodnjom vetroturbina, solarnih panela, baterija i ključnih minerala potrebnih za modernu tehnologiju.

Sektor čiste energije sada vredi oko 2,2 biliona dolara i čini više od 11 procenata kineskog BDP-a. Iako Kina nastavlja da ulaže velika sredstva u ugalj i ostaje autoritarna država, njeno ogromno interesovanje za obnovljive izvore energije znači da Peking ima sve veći interes za uspeh globalne klimatske tranzicije - i za planetu i za svoj profit.

SAD idu unazad

Za razliku od Kine, Donald Tramp vraća SAD ka fosilnim gorivima. Po povratku u Belu kuću, povukao je SAD iz Pariskog sporazuma i dodatno oslabio američku klimatsku politiku.

Njegova administracija je ukinula ključne klimatske propise, popunila institucije ljudima iz naftne industrije i proglasila „nacionalnu energetsku vanrednu situaciju“ kako bi podstakla novo bušenje i eksploataciju nafte, gasa i uglja. Odobrene su milijarde dolara subvencija za fosilna goriva, a zatvaranje termoelektrana na ugalj je zaustavljeno. Dok ostatak sveta ubrzava ka čistoj energiji 21. veka, SAD pod Trampom pokušavaju da obnove industrijski model 20. veka.

Vats dalje kaže da je američka država u velikoj meri „zarobljena“ od strane naftne industrije, koja svoje interese stavlja ispred nacionalnih.

Tokom kampanje, Tramp je okupio rukovodioce iz Ševrona, Eksona i Oksidental Petroleuma i obećao da će ukinuti ograničenja na bušenje, povećati izvoz gasa i ukinuti propise o zaštiti životne sredine. Zauzvrat, naftna industrija je u velikoj meri finansirala njegov politički uspon – stotine miliona dolara u kampanjama i postizbornim donacijama, uz kontinuirane velike doprinose putem različitih kanala i lobija.

Bela kuća ovo opravdava „energetskom dominacijom“ i nacionalnom bezbednošću, tvrdeći da veća proizvodnja smanjuje cene i inflaciju. Ali ta logika je sada zastarela: solarna i energija vetra su već jeftinije od uglja, a fosilna goriva takođe nose skrivene troškove poput zagađenja i zdravstvenih problema, navodi se u članku.

U međuvremenu, sektor obnovljivih izvora energije stvara radna mesta brže od ostatka ekonomije, dok se radna mesta u naftnoj i gasnoj industriji smanjuju na duži rok. Pa ipak, SAD podstiču svetsku zavisnost od fosilnih goriva, uključujući pritisak na Evropu da kupuje američki tečni prirodni gas (TPG) i pretnje međunarodnim institucijama poput Međunarodne agencije za energiju.

Otpor

Evropa se opire, Kina brzo razvija obnovljive izvore energije, Indija ulaže velika sredstva u solarnu energiju, Brazil se zalaže za odustajanje od fosilnih goriva, a Kolumbija je organizovala prvu međunarodnu konferenciju o napuštanju fosilnih goriva. Čak i u Sjedinjenim Državama, većina građana želi jače mere protiv globalnog zagrevanja.

Borba se vodi na sudovima, na izborima i na ulicama. Kalifornija već dobija dve trećine svoje električne energije iz obnovljivih izvora i planira da dalje proširi solarnu i energiju vetra. Čak i Teksas, istorijsko srce američke naftne industrije, opire se pokušajima ograničavanja obnovljive energije.

Vots na kraju zaključuje da, uprkos ogromnom kapitalu i političkoj moći lobija fosilnih goriva, njihov otpor neće uspeti na duge staze.

„Možda će postati agresivniji i nasilniji u svojim pokušajima da zaustave promene i uspon Kine, ali će konačna reč i dalje biti na planeti.“

