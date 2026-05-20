Novinar je pitao:

„Kina je upravo najavila posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini. Da li Kina može da pruži detalje o organizovanju ove posete? Kakav je stav Kine o trenutnom stanju odnosa Kine i Srbije? Kakva su očekivanja Kine od ove posete?“

Guo Điakun je izjavio da je Srbija prva evropska zemlja koja je zajedno sa Kinom izgradila zajednicu sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo u novoj eri i da je važan partner Kine u jugoistočnoj Evropi.

"Pod strateškim vođstvom lidera obe zemlje, odnosi Kine i Srbije poslednjih godina funkcionišu na visokom nivou. Obe strane čvrsto podržavaju međusobne osnovne interese i glavne probleme, uz čvrsto političko međusobno poverenje, plodnu saradnju, blisku multilateralnu saradnju i česte međuljudske razmene", rekao je portparol.

"Predsednik Vučić održava bliske kontakte sa predsednikom Si Đinpingom. Ovo je prva državna poseta predsednika Vučića Kini. Tokom posete, predsednik Si Đinping i premijer Li Ćijang sastaće se sa predsednikom Vučićem odvojeno kako bi razmenili mišljenja o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa.

Kina je spremna da sarađuje sa Srbijom, koristeći posetu predsednika Vučića Kini kao priliku, da dodatno učvrsti prijateljstvo, proširi obostrano korisnu saradnju, obogati razmenu među ljudima, ojača multilateralnu koordinaciju i promoviše izgradnju kinesko-srpske zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri kako bi se postigli praktičniji rezultati i koristile narodima obe zemlje", naveo je on.