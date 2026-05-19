Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi uputio je žestoku poruku Sjedinjenim Američkim Državama i predsedniku Donaldu Trampu, poručivši da Iran neće pristati na predaju bez obzira na pretnje novim vojnim udarima.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada tenzije između Vašingtona i Teherana ponovo rastu, a svet strepi od mogućeg novog sukoba na Bliskom istoku.

„Predaja za nas ne postoji“

Govoreći o najnovijim izjavama Donalda Trampa o privremenom prekidu udara na Iran, Garibabadi je poručio da Teheran američke poruke vidi kao otvorene pretnje, a ne kao poziv na mir.

– SAD govore da su „privremeno“ obustavile napade kako bi pregovorima dale šansu, ali istovremeno poručuju da su spremne za masovnu ofanzivu u svakom trenutku. To znači nazivati pretnju mirovnom prilikom – rekao je Garibabadi, prenosi PressTV.

Iran je, prema njegovim rečima, potpuno ujedinjen i spreman za svaki scenario.

– Za nas predaja nema značenje. Ili pobeđujemo, ili postajemo mučenici – poručio je iranski zvaničnik.

Teheran odbija pritiske

Oštra poruka iz Teherana dolazi nakon višenedeljnih tenzija između Irana, SAD i Izraela.

Američki predsednik Donald Tramp prethodnih dana više puta je upozorio Iran da Vašington neće dozvoliti razvoj nuklearnog oružja i da bi novi vojni udari mogli uslediti veoma brzo ukoliko pregovori propadnu.

Sa druge strane, iransko rukovodstvo insistira da neće odustati od ključnih delova svog nuklearnog programa i odbija bilo kakvu formulaciju koja bi ličila na kapitulaciju pred Amerikom.

Svet strahuje od nove eskalacije

Analitičari upozoravaju da ovakve poruke dodatno podižu tenzije u regionu koji je već na ivici ozbiljnog sukoba.

Posebno zabrinjava činjenica da obe strane istovremeno govore o mogućim pregovorima, ali i o spremnosti za novu vojnu eskalaciju.

Zbog toga mnogi strahuju da bi svaki sledeći incident mogao da zapali čitav region.