Nigerijska vojska saopštila je danas da je u višednevnim vazdušnim napadima na severoistoku zemlje, sprovedenim u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, ubijeno 175 pripadnika Islamske države (ISIS).

"Eleminisano je 175 militanata ISIS-a na bojnom polju. Zajednički udari su rezultirali uništenjem kontrolnih punktova ISIS-a, skladišta oružja, logističkih centara, vojne opreme i finansijskih mreža koje se koriste za podršku terorističkim operacijama" rekao je portparol vojske Samaila Uba u saopštenju, prenosi Rojters.

Džihadistički lider Abu Bilal el-Minuki, koga je Uba opisao kao ''jednog od najvažnijih operativaca ISIS-a na svetu'', ubijen je u subotu u udaljenom selu na severoistoku tokom operacije dve zemlje.

Nakon objave o njegovoj smrti, nigerijski predsednik Bola Tinubu zahvalio je svom američkom kolegi Donaldu Trampu na "nepokolebljivoj podršci", rekavši da se "raduje odlučnijim udarima protiv svih terorističkih enklava širom zemlje".

Od 2009. godine, džihadistička pobuna koju predvodi Boko Haram, a zatim i njegov rival, Islamska država Zapadna Afrika, odnela je više od 40.000 života i raselila oko dva miliona ljudi na severoistoku Nigerije, prema podacima UN.

Američka vojska je, u koordinaciji sa nigerijskim vlastima, već izvela vazdušne udare tokom Božića u saveznoj državi Sokoto na severozapadu zemlje, gađajući, prema navodima Vašingtona, položaje džihadista ISIS-a.

SAD su od tada rasporedile oko 200 vojnika u Nigeriju radi podrške i obuke nigerijskih oružanih snaga.