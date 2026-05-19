Devojka iz SofiJE, koja tvrdi da ima najveće usne na svetu, danas izgleda potpuno neprepoznatljivo u odnosu na period pre estetskih zahvata.

Više od 30 intervencija i desetine hiljada evra

Andrea je tokom poslednjih godina uradila više od 30 injekcija filera i, prema pisanju stranih medija, potrošila preko 20.000 funti kako bi povećala usne.

Kako tvrdi, sve je počelo 2018. godine kada je želela samo da:

izgleda drugačije

privuče pažnju

izdvoji se iz mase

Međutim, estetske korekcije ubrzo su postale opsesija.

Lekari odbijaju da rade nove zahvate

Situacija je otišla toliko daleko da su pojedini lekari počeli da odbijaju dalje intervencije zbog ozbiljnog rizika po zdravlje.

Stručnjaci upozoravaju na:

mogućnost nekroze tkiva

probleme sa disanjem

komplikacije pri ishrani

trajna oštećenja

Andrea je priznala da joj usne posle tretmana toliko oteknu da joj ponekad gotovo zatvore nozdrve.

Zbog usana nije mogla ni zub da popravi

Jedan od najbizarnijih trenutaka dogodio se kada je polomila zub, ali su dvojica stomatologa odbila da je prime jer zbog veličine usana nisu mogli bezbedno da obave intervenciju.

Ona je to javno nazvala diskriminacijom.

Tu nije kraj transformacijama

Iako je već privukla ogromnu pažnju širom sveta, Andrea tvrdi da ne planira da stane.

Pored usana:

povećala je grudi

radila jagodice

operisala bradu

a sada želi i — najveće obraze na svetu.

"Tuđe mišljenje me ne zanima"

Njena porodica i prijatelji navodno su ozbiljno zabrinuti zbog svega, ali Andrea poručuje da radi ono što želi sa svojim telom.

Na društvenim mrežama ima veliki broj pratilaca, a pojedini fanovi joj čak nude novac za nove estetske procedure.

Njena transformacija i dalje izaziva potpuno podeljene reakcije — dok jedni tvrde da je otišla predaleko, drugi smatraju da svako ima pravo da izgleda onako kako želi.