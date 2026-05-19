Biolog iz Teksasa ostao je u šoku nakon neobičnog otkrića na obali koje je ubrzo postalo viralna tema širom interneta.

Dok je istraživao plaže južnog Teksasa, Džej Tanel počeo je da pronalazi predmete koje niko ne bi očekivao usred peska i morskih algi — desetine starih kasica-prasica.

U jednom danu pronašao čak 14 komada

Kako tvrdi, tokom obilaska obale pronašao je više od 60 kasica-prasica, a čak 14 u samo jednom danu.

Misterija je postala još veća kada je primetio da su gotovo sve:

isečene

oštećene

bez novca

veoma sličnog izgleda

Prema oznakama proizvođača, veruje se da potiču iz Južne Amerike ili sa Kariba.

"Ljudi me stalno pitaju isto"

Fotografije neobičnog prizora brzo su završile na društvenim mrežama, gde su ljudi odmah počeli da postavljaju isto pitanje:

„Da li je unutra bio novac?“

Međutim, biolog tvrdi da nijedna od pronađenih kasica nije sadržala ni cent.

Teorija koja je mnoge zaintrigirala

Tanel smatra da su vlasnici verovatno sekli kasice kako bi izvadili novac, a zatim ih bacali.

Ali postoji i druga teorija.

Prema njegovim rečima, moguće je da je:

izgubljen transportni kontejner završio u moru

plastični otpad rekom stigao do okeana

talasi potom izbacili kasice na obalu

Internet opsednut bizarnim prizorom

Priča je vrlo brzo postala hit među ljubiteljima misterija, prirode i neobičnih pojava.

Mnogi korisnici priznaju da nikada nisu videli ništa slično:

„Ovo izgleda nestvarno“

„Kao scena iz filma“

„Ko izgubi 60 kasica-prasica?“

I dalje nije potpuno jasno kako su svi ti predmeti završili na istoj obali, ali jedno je sigurno — prizor je zbunio i lokalce i internet.