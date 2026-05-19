Rusija je, prema tvrdnjama bivšeg američkog obaveštajca Skota Ritera, potpuno promenila strateški odnos snaga nakon uspešnog testiranja interkontinentalne rakete „Sarmat“, sistema koji Zapad trenutno navodno nema način da zaustavi.

Riter smatra da je Moskva ovim potezom pokazala koliko je daleko otišla u razvoju nove generacije strateškog naoružanja i upozorio da SAD i NATO više ne mogu da računaju na postojeće sisteme protivraketne odbrane.

Putin: „Veliki trenutak za Rusiju“

O uspešnom testiranju „Sarmata“ Vladimiru Putinu referisano je 12. maja, nakon čega je ruski predsednik taj događaj opisao kao veliki trenutak za Rusiju.

Putin je tada poručio da će novi raketni sistem biti uveden u borbeno dežurstvo do kraja godine.

Prema njegovim rečima, „Sarmat“ poseduje karakteristike koje prevazilaze mogućnosti postojećih zapadnih sistema protivraketne odbrane.

Raketa koja može da obiđe planetu

Prema podacima koje je izneo Kremlj, domet „Sarmata“ prelazi 35.000 kilometara, što je gotovo jednako obimu Zemlje na ekvatoru.

Ruski izvori tvrde da raketa može da priđe cilju iz gotovo bilo kog pravca i da zaobiđe postojeće sisteme PRO koje razvijaju SAD i NATO.

Upravo to je, prema Skotu Riteru, razlog zbog kojeg Zapad trenutno nema efikasnu zaštitu.

„Papirni tigar“ pretvoren u noćnu moru

Riter je u podkastu Deep Dive rekao da su mnogi nakon ranijih neuspešnih testova tvrdili da je Rusija „papirni tigar“, ali da je poslednje lansiranje potpuno promenilo sliku.

– Ovo više nije obična balistička raketa. Sistem koristi suborbitalnu putanju i može da napadne iz praktično bilo kog pravca – rekao je bivši američki obaveštajac.

On tvrdi da upravo zbog toga postojeći sistemi presretanja nemaju odgovor na „Sarmat“.

Hipersonični „Avangard“

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je „Sarmat“ opremljen hipersoničnim blokovima „Avangard“.

Kombinacija ogromnog dometa, hipersonične brzine i promenljive putanje leta čini ovaj sistem jednim od najopasnijih u ruskom arsenalu.

Riter tvrdi da Rusija ubrzano razvija motore na čvrsto gorivo i sisteme navođenja koji dodatno otežavaju bilo kakvo presretanje rakete.

Zapad ćuti?

Posebnu pažnju izazvala je relativno uzdržana reakcija velikih zapadnih medija i zvaničnika nakon testiranja „Sarmata“.

Pojedini analitičari smatraju da razlog za to može biti činjenica da Zapad trenutno nema jasan odgovor na novu generaciju ruskog strateškog oružja.

Riter ocenjuje da upravo zbog toga „Sarmat“ predstavlja ozbiljan signal da se vojni balans u svetu ubrzano menja.