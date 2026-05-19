Bivši španski premijer Hose Luis Rodrigez Sapatero našao se u centru ogromnog političkog skandala nakon što je protiv njega pokrenuta krivična istraga zbog sumnje na trgovinu uticajem i druga krivična dela.

Sapatero je tako postao prvi bivši premijer u istoriji Španije koji je formalno imenovan kao osumnjičeni u krivičnoj istrazi i pozvan pred sud.

Istraga zbog milionske pomoći avio-kompaniji

Slučaj se odnosi na državnu pomoć od 53 miliona evra koja je tokom pandemije dodeljena avio-kompaniji Plus Ultra, povezanoj sa Venecuelom.

Tužioci istražuju da li je javni novac zloupotrebljen, dok policija za borbu protiv korupcije proverava tvrdnje da je deo sredstava korišćen za pranje novca preko Francuske, Švajcarske i Španije.

Sudija Nacionalne audijencije Hose Luis Kalama naredio je da se Sapatero 2. juna pojavi pred Vrhovnim krivičnim sudom Španije kao osumnjičeni.

Istovremeno, policija je dobila dozvolu za pretres njegove kancelarije i prostorija još nekoliko kompanija povezanih sa slučajem.

Sapatero negira optužbe

Bivši španski premijer odbacuje sve optužbe.

On je ranije pred senatskim odborom izjavio da nikada nije primio nikakvu proviziju od kompanije Plus Ultra.

Ipak, priznao je da je pružao konsultantske usluge svom prijatelju Huliju Martinezu, biznismenu povezanom sa ovom avio-kompanijom, koji je prošle godine uhapšen u velikoj antikorupcijskoj akciji.

Španiju tresu afere

Skandal dodatno komplikuje činjenica da se i aktuelni premijer Pedro Sančez suočava sa nizom korupcionaških afera koje potresaju njegovu vladu i porodicu.

Protiv njegove supruge Begonje Gomez vodi se istraga zbog pronevere, trgovine uticajem i zloupotrebe sredstava, dok je i Sančezov brat David takođe na sudu zbog optužbi za trgovinu uticajem.

Pored toga, dvojica bivših visokih zvaničnika Sančezove vlade optužena su za primanje mita tokom dodele ugovora za medicinsku opremu tokom pandemije.

Opozicija žestoko napala socijaliste

Konzervativna Narodna partija iskoristila je novi skandal za oštar napad na španske socijaliste.

– Princip koji povezuje poslednja dva socijalistička premijera je korupcija. Ovoj sramoti mora doći kraj – poručili su iz opozicije.

Sa druge strane, Socijalistička partija stala je u odbranu Sapatera, navodeći da mu „desnica i ekstremna desnica nikada nisu oprostile reformski kurs i širenje socijalnih prava“.

Politička kriza se produbljuje

Najnoviji događaji dodatno su pojačali političku krizu u Španiji, gde su korupcione afere poslednjih meseci potpuno dominirale političkom scenom.

Analitičari ocenjuju da bi istraga protiv Sapatera mogla da izazove nove ozbiljne potrese u španskoj politici i dodatno oslabi već uzdrmanu vlast Pedra Sančeza.

(Gardijan)