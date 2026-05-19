Vlast u Prištini dala je, Fakultetu tehničkih nauka u Severnoj Mitrovici koji radi u sistemu srpskog obrazovanja, rok od 30 dana, da se iseli iz prostorija koje koristi ili da počne da plaća zakup, a taj rok je istekao početkom marta.

"Prema informacijama koje su došle do nas, tužba je već podneta. Šta će dalje biti videćemo, ali to je opet jedna od stavki iz lepeza mera u kontekstu predizborne kampanje Prištine, uoči novih vanrednih parlamentarnih izbora, koje će neke od albanskih stranka da iskoriste za svoj plus kod svojih birača pod parolom 'evo načeli smo srpski univerzitet'", rekao je izvor Sputnjika.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je ranije da su neidentifikovana lica u civilu 10. februara ušla u zgradu Rektorata Univerziteta u Severnoj Mitrovici sa zahtevom da se u roku od 30 dana Fakultet tehničkih nauka iseli iz svojih prostorija ili da počne da plaća zakup. Ovo je direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković preneo zameniku generalnog direktora Evropske službe za spoljne poslove za Zapadnu Evropu Emanuelu Žiofreu, uz ocenu da se kosovske vlasti "obračunavaju sa srpskim Univerzitetom".