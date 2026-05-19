Odbor za mir, koji je osnovan na inicijativu američkog predsednika Donalda Trampa, navodi u svom izveštaju da postoji jaz između obećanja za finansiranje obnove Gaze, koje su dale zemlje članice tog tela, i uplata novca, kao i da taj jaz mora hitno da se zatvori.

"Sredstva koja su obavezana, ali još nisu isplaćena, predstavljaju razliku između okvira koji postoji na papiru i onog koji donosi rezultate na terenu za narod Gaze", navodi se u izveštaju u koji je Rojters imao uvid.

Odbor je pozvao zemlje koje su se prijavile za članstvo u Trampovom Odboru za mir, i druge, da bez odlaganja daju doprinose i pozvao je "one ​​države članice koje su dale obećanja da ubrzaju procese isplate".

U izveštaju nije navedeno koliko je novca Odboru za mir uplaćeno, ili koliki je bio nedostatak, iako je rečeno da je iznos koji su zemlje članice obećale ostao 17 milijardi dolara (14,6 milijardi evra).

Među državama koje su obećale uplatu sredstava Odboru za mir su Sjedinjene Američke Države, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar, kao i Maroko, Uzbekistan i Kuvajt.

Očekuje se da će obnova Pojasa Gaze, čiji je značajan deo u ruševinama nakon više dve godine rata sa palestinskim militantnim pokretom Hamas, koštati više od 70 milijardi dolara (60 milijardi evra), prenosi Tanjug.

