U pucnjavi koja se dogodila kasno sinoć u mestu El Kanaliljo u španskoj pokrajini Almerija, život su izgubile dve osobe, dok je četvoro ljudi, uključujući dve bebe, teško povređeno.

Tragedija se odigrala u ponedeljak oko 23:15 časova u jednoj privatnoj kući, nakon čega je policija odmah pokrenula opsežnu akciju na terenu.

Prema zvaničnim informacijama i pisanju medija, u napadu su stradali roditelji napadača, dok su među teško povređenima članovi njegove uže porodice.

Sedmomesečni dečak, inače sin napadača, pogođen je dva puta i nalazi se u veoma teškom stanju na intenzivnoj nezi Univerzitetske bolnice Torakardenas.

Na istom odeljenju ove zdravstvene ustanove lekari se bore i za život osamnaestomesečne devojčice, dok je majka dece sa ozbiljnim povredama hospitalizovana u Univerzitetskoj bolnici Piniente u El Ehidu.

Osumnjičeni za ovaj krvavi pir prvobitno je pobegao sa mesta nesreće, ali se rano jutros sam predao u lokalnoj policijskoj stanici, gde je odmah i uhapšen.

Istraga u toku

Policijska istraga je u toku kako bi se utvrdili motivi i razjasnile sve okolnosti ovog napada, a na terenu su, pored redovnih snaga, sinoć intervenisali i pripadnici elitne Grupe za brzi odgovor španske Civilne garde.

Ovaj stravičan događaj odigrao se u neposrednoj blizini Almerimara, popularnog turističkog letovališta na andaluzijskoj obali, koje je inače poznato po peščanim plažama i jednoj od najvećih marina u ovom delu države.

