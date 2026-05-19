Bivši predsednik Crna Gora Milo Đukanović izjavio je da je aktuelna vlast nakon promene 2020. godine pokušala da od građanske i sekularne države napravi „srpsku državu pod kišobranom Rusije“.

Govoreći na svečanoj akademiji u Nikšić, organizovanoj povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, Đukanović je ocenio da je nakon smene vlasti otvoren prostor za „retrogradne ideologije“ i zastoj evropskog razvoja države.

– Aktuelna parlamentarna većina je u relativno kratkom roku pokazala destruktivan i revizionistički naum da od građanske Crna Gora pravi srpsku državu, da sekularnu državu vrati u doba teokratskog upravljanja i da evropsku i evroatlantsku Crna Gora drži pod kišobranom Rusija – rekao je Đukanović.

On je dodao da su „demokratske i proevropske snage“ uspele da osujete takve planove i izrazio uverenje da će ponovo preuzeti odgovornost za vođenje države.

Portal Borba.me podseća i da je upravo Rusija bila među prvim državama koje su priznale nezavisnost Crna Gora 2006. godine, kao i da je Demokratska partija socijalista godinama imao sporazum o saradnji sa partijom „Jedinstvena Rusija“ predsednika Vladimira Putina.

Đukanović je tokom govora ocenio i da je obnova nezavisnosti 2006. godine bila „najuzvišeniji iskaz građanskog bića Crne Gore“, naglašavajući da je država obnovljena demokratskim putem i bez sukoba.

