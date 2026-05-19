"Dizanje u vazduh gasovoda Severni tok ostaje skandal bez kraja. Dok Nemačka gubi milijarde, savezna vlada odbija da rasvetli slučaj", navodi AfD u objavi na društvenoj mreži Iks.

Iz te stranke poručuju da Berlin mora konačno da utvrdi ko stoji iza napada na ključnu energetsku infrastrukturu.

"Zahtevamo, konačno, istražni odbor koji će identifikovati nalogodavce i zaštititi naš suverenitet. Svako ko napadne našu infrastrukturu mora da odgovara. Nema više izgovora kada je reč o nacionalnoj bezbednosti", navodi se u objavi.

Uz tekst, objavljena je i ilustracija na kojoj je prikazana oštećena gasovodna cev uz natpis: "Sabotaža Severnog toka do danas nerazjašnjena: Istražni odbor odmah!".

Gasovod Severni tok, kojim je ruski gas stizao do Nemačke, oštećen je eksplozijama u Baltičkom moru u septembru 2022. godine.

Rusko tužilaštvo je otvorilo slučaj zbog sumnje na akt međunarodnog terorizma.