Predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković ocenio je da zabrana koncerta pevača Mirka Pajčina, poznatijeg kao Baja Mali Knindža, predstavlja dokaz da u Crnoj Gori postoji, kako tvrdi, „antisrpski ambijent“.

Dajković je saopštio da odluka Uprave policije Crne Gore da zabrani održavanje Spasovdanskog koncerta u Pljevljima nije bezbednosna procena, već politička poruka usmerena protiv srpskog identiteta.

– Ovde nije reč o pukoj administrativnoj zabrani jednog muzičkog događaja, već o sistemskom pokušaju suzbijanja srpskog glasa i nacionalnog ponosa – naveo je Dajković.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da je koncert zabranjen zbog procene da bi moglo doći do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbednosti građana i multietničkog sklada države.

Dajković je ocenio da se u državi „tolerišu antisrpski ispadi“, dok se, kako tvrdi, srpska okupljanja i muzika unapred proglašavaju bezbednosnim problemom.

Tema zabrane koncerta izazvala je brojne reakcije u političkoj javnosti, posebno nakon što su pojedini funkcioneri i mediji ocenili da odluka predstavlja nastavak pritiska na srpski identitet u Crnoj Gori.

