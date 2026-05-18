Najmanje 10 novih navodnih žrtava javilo se otkako je Francuska pokrenula istragu o preminulom milijarderu pedofilu Džefriju Epstajnu i njegovoj mreži, izjavila je glavna tužiteljka Pariza.

Francuska je u februaru formirala specijalnu istražnu jedinicu sastavljenu od sudija i tužilaca kako bi istražila moguće zločine počinjene u toj zemlji ili one u koje su umešani francuski državljani povezani sa Epstajnovim zločinima.

Ovaj potez usledio je nakon što je Ministarstvo pravde SAD objavilo najnoviji paket dokumenata, poznat kao "Epstajnvi dosijei", koji se odnose na istragu protiv osramoćenog finansijera.

Epstajn je pronađen obešen u svojoj zatvorskoj ćeliji na Menhetnu 2019. godine dok je čekao suđenje zbog trgovine maloletnim devojkama radi seksualnog iskorišćavanja, preneo je Deutsche Welle.

Šta je tužiteljka rekla o novim žrtvama?

U izjavi za radio RTL, Lor Bekuo rekla je da se oko 20 ljudi javilo nakon što je u februaru pozvala potencijalne žrtve da kontaktiraju vlasti.

Bekuo je navela da su neke od navodnih žrtava već bile poznate istražiteljima, "ali su nam se javile i nove žrtve, osobe za koje uopšte nismo znali. Ima ih oko 10".

"Određeni broj njih nalazi se u inostranstvu, pa istražitelji pokušavaju da organizuju sastanke u terminima koji im odgovaraju kada budu mogli da dođu u Pariz", rekla je ona za RTL.

Među ostalim žrtvama koje su već poznate istražiteljima nalaze se osobe koje je navodno zlostavljao Žan-Lik Brunel, modni agent optužen za silovanje maloletnica, koji je izvršio samoubistvo u pritvoru 2022. godine. Brunel je takođe bio osumnjičen da je prevozio i obezbeđivao smeštaj mladim ženama za Epstajna.

Žeral Mari, bivši izvršni direktor prestižne modne agencije Elite, takođe se suočava sa sličnim optužbama, koje negira.

Šta se zna o istrazi o Epstanu u Francuskoj?

Danijel Sijad, koji se sumnjiči da je vrbovao devojke za Epstajna, nalazi se pod istragom u Parizu nakon prijava potencijalnih žrtava, prenosi francuski emiter BFM.

Bekuo je takođe rekla da istražni tim pretražuje Epstajnove dosijee u potrazi za imenima navodnih počinilaca koje su potencijalne žrtve pomenule.

Imena mnogih poznatih ličnosti, uključujući poznate ličnosti, visoke političare i lidere u industriji, pominju se u dokumentima koje su objavile SAD. Pominjanje u Epstajnovim dosijeima ne znači nužno da je počinjen prekršaj.

"Takođe smo dobili povratne podatke iz Epstajnovog računara, njegove telefonske zapise, njegove adresare“, rekla je tužiteljka. Istražitelji će takođe "podneti zahteve za međunarodnu pomoć", dodala je.

Ali Bekuo je dodala da "niko od ljudi koji bi potencijalno mogli biti umešani još nije ispitan".

"Tek kada u potpunosti razumemo Epstajnove (odnose) sa drugim ključnim ličnostima“ u njegovoj mreži u Francuskoj, "čućemo od optuženih", rekla je.

Bivši francuski ministar kulture Džek Lang je najpoznatiji francuski državljanin umešan u Epstajnove dosijee.

Ovaj 86-godišnjak se u februaru povukao sa mesta na čelu prestižnog kulturnog centra u Parizu, Instituta arapskog sveta (IMA), nakon što se njegovo ime pojavilo u Epstajnovim dosijeima više od 670 puta.

Lang negira bilo kakvu krivično delo.