Uprkos velikoj potrazi u kojoj učestvuju vatrogasci, policija i žandarmerija, zmija još nije pronađena.

Zbog opasnosti i predostrožnosti, lokalne vlasti zatvorile su:

parkove

groblja

sportske terene

u mestu Kastelginest i okolini.

Kobra poslednji put viđena u četvrtak uveče

Prema informacijama lokalnih vlasti, zmija je poslednji put primećena u blizini mesta Sen Alban, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

Građani su odmah upozoreni da budu posebno oprezni i da ne pokušavaju sami da priđu životinji ukoliko je vide.

Dronovi sa termalnim kamerama pretražuju teren

U velikoj akciji učestvuje petnaestak vatrogasaca opremljenih dronovima sa termalnim kamerama, dok su na više lokacija postavljene i zamke za hvatanje reptila.

Potraga traje danonoćno, ali za sada bez uspeha.

Vlasti upozorile građane šta nikako da ne rade

Zamenik prefekta David Folc izjavio je da ova vrsta kobre uglavnom izbegava kontakt sa ljudima i pokušava da se sakrije.

Prava opasnost nastaje ako neko uznemiri njeno okruženje — upozorio je on.

Građanima je savetovano da se:

polako udalje bez naglih pokreta

odmah pozovu hitne službe

ne pokušavaju sami hvatanje zmije

Pokreće se i istraga

Francuske vlasti najavile su i posebnu istragu o poreklu životinje, pošto je držanje ove vrste kobre zabranjeno u Francuskoj.

Za sada nije poznato kako je zmija dospela u ovo područje niti koliko dugo je već na slobodi.