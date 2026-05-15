Francuski ratni brod zaplenio je skoro 3,4 tone kokaina na ribarskom brodu koji je plovio bez zastave Atlantikom, a sedam osumnjičenih trgovaca kokainom privedeno je u Fort de Fransu na Martiniku, saopštile su danas francuske vlasti.

"Oko 3.366 kilograma narkotika zaplenjeno je na brodu bez zastave koji je prevozio nekoliko desetina bala kokaina.

Ova operacija dovela je do hapšenja sedam osumnjičenih trgovaca od strane pravosudnih vlasti u Fort de Fransu", izjavila je francuska ministarka oružanih snaga Katrin Votren na platformi X, prenosi Figaro.

U zajedničkom saopštenju Kancelarija za borbu protiv narkotika, Ministarstva oružanih snaga i pravde i Prefektura Martinika precizirali su da se kontrolna operacija odvijala u subotu "u pomorskoj zoni Antila", i da je dovela do zaplene 104 bale kokaina, prenosi Tanjug.

Amerikanci objavili i "prigodnu" pesmu

Podsetimo, američka obalska straža je saopštila da je presrela tri plovila osumnjičena da se koriste za trgovinu drogom u Karipskom moru, u blizini Kartahene u Kolumbiji, i zaplenila oko 2.760 kilograma kokaina vrednog skoro 45,8 miliona dolara.

Operacija je sprovedena 8. maja, oko 145 kilometara od obale Kolumbije, a u njoj su učestvovali članovi posade broda Tahoma, dva manja plovila presretača i helikopterski tim. Prema saopštenju američke obalske straže, jedno od sumnjivih plovila pokušalo je da pobegne i ignorisalo je naređenja da se zaustavi. Nakon što upozoravajući hici nisu dali rezultate, pripadnici obalske straže otvorili su vatru na motore plovila kako bi ih onesposobili.

U objavi na društvenoj mreži X, navedeno je da je tokom operacije uhapšeno devet osumnjičenih krijumčara droge, dok su zaplenjena plovila kasnije potopljena jer su predstavljala opasnost za pomorski saobraćaj.

"Neumorne operacije za zaustavljanje narkoterorizma", saopštila je američka obalska straža, dodajući da je uspešna operacija sprovedena u „tesnoj koordinaciji sa saveznicima i partnerima“, uključujući Južnu komandu SAD (SOUTHCOM) i Zajedničku operativnu grupu JIATF-South. Komandant broda Tahoma, Nolan Kuevas, rekao je da je „simultano presretanje tri plovila dokaz nepokolebljivog profesionalizma, preciznosti i posvećenosti posada“.

„Ovo presretanje je sprečilo da velika količina ilegalnih narkotika stigne do obala SAD, a timski rad pokazuje misiju Obalske straže da zaštiti našu zemlju i spase živote“, dodao je Kuevas.

