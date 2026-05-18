Američka vlada uvela je sankcije prema devet kubanskih zvaničnika, uključujući ministarku komunikacija Kube i nekoliko vojnih lidera, kao i prema kubanskoj Direkciji za obaveštajne poslove, objavilo je danas američko Ministarstvo finansija.

U saopštenju se navodi da su sankcije uvedene i prema Majri Arevič Marin koja je članica Centralnog komiteta Komunističke partije Kube i koja od aprila 2021. godine obavlja funkciju ministarke komunikacija, preneo je Rojters.

Agencija navodi da su nove sankcije prema kubanskim zvaničnicima deo šireg napora administracije američkog predsednika Donalda Trampa da poveća pritisak na kubansku komunističku vladu, uključujući napore da se ograniči protok nafte iz Venecuele i Meksika na ostrvo.

Zvaničnik američkog Ministarstva pravde rekao je prošle sedmice da Trampova administracija planira da u sredu objavi krivične optužbe protiv bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra.

