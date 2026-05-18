"Moramo da pokažemo Rusima da možemo da prodremo u malu tvrđavu koju su izgradili u Kalinjingradu. NATO ima neophodna sredstva za uništavanje ruskih baza u eksklavi", rekao je Budris u intervjuu za švajcarske medije, preneo je Sputnjik.

Predsednik Rusija Vladimir Putin više puta je upozoravao da bi eventualna blokada Kalinjingradske oblasti dovela do "neviđene eskalacije", kao i da će sve pretnje regionu biti uništene.

Iz Saveta Federacije Rusije ranije su poručili da Moskva nikome neće dozvoliti ugrožavanje Kalinjingrada ili Baltičkog mora, kao i da će na svaku provokaciju biti momentalno odgovoreno.

Kalinjingrad je najveći grad i administrativni centar Kalinjingradske oblasti, ruske eksklave između Poljske i Litvanije, koja ima pristup Baltičkom moru, prenosi Tanjug.

Dmitrijev pozvao EU da bude konstruktivna u podršci miru

Dok iz Litvanije čujemo pozive NATO-u da bude spreman za napad, Dmitrijev poziva je EU da bude konstruktivna u podršci miru u Ukrajini u "horu ratnih huškača". Specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev pozvao je EU da bude konstruktivna u podršci miru u Ukrajini. Dmitrijev je to napisao na platformi Iks komentarišući izjavu bivše nemačke kancelarke Angele Merkel da EU ne koristi svoj diplomatski potencijal u vezi sa postizanjem mira u Ukrajini. "EU mora da bude konstruktivna u podršci miru u horu ratnih huškača", naveo je Dmitrijev.

BONUS VIDEO