Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan , tokom intervjua, osvrnuo se na balističku raketu "tajfun" i naglasio kako "Grci paniče, govoreći da će pogoditi Atinu. Naravno da će pogoditi...“, prenosi grčki portal Pronjuz.

Konkretno, govoreći o turskoj odbrambenoj industriji i razvoju domaćih raketnih sistema, turski predsednik je izjavio:

„Počeli smo da gradimo naše rakete. Kažete 'tajfun' i Grci paniče, govoreći da će pogoditi Atinu. Naravno da hoće...“

Tajfun se smatra jednim od najnaprednijih raketnih programa turske odbrambene industrije.

Moćni "tajfun"

Turska kompanija „Roketsan” nedavno je prvi put javno predstavila balističku raketu „tajfun blok 4” na sajmu SAHA 2026 u Istanbulu, na mobilnom lansirnom uređaju konfiguracije 8x8.

Prema informacijama objavljenim uz prezentaciju, reč je o raketi dužine oko 10 metara i težine približno 7,2 tone, koja dostiže brzinu veću od 5 Maha, zbog čega je klasifikovana u hipersoničnu kategoriju. Reč je o najvećoj turskoj raketi. Domet ove varijante nije objavljen, dok je „Roketsan” izjavio da su isporuke prvih verzija sistema „tajfun” već u toku.

Program „tajfun” predstavlja najambiciozniji turski domaći program razvoja balističkih raketa i deo je širih napora Ankare da izgradi sopstvene strateške kapacitete odvraćanja bez oslanjanja na strane dobavljače i izvozne licence. Rakete ove klase omogućavaju pogađanje ciljeva na velikim udaljenostima velikom brzinom, sa putanjom koju je teže presreti nego podzvučne krstareće rakete.

Prikazani mobilni lanser 8x8 takođe ima operativni značaj, jer se takvi sistemi lakše pomeraju između lansiranja, a teže ih je locirati i uništiti pre upotrebe. Vozilo može stići na nepripremljenu poziciju, lansirati raketu i napustiti lokaciju u kratkom roku, što dodatno komplikuje odgovor protivraketne odbrane.

Oznaka Blok 4 ukazuje na značajno poboljšanje u odnosu na ranije varijante „tajfuna”. Takve modernizacije obično poboljšavaju domet, nosivost, preciznost ciljanja ili mere za prevazilaženje odbrambenih sistema.