Dijana Janković Rokvić, poznata kao Didi J, snimila je video u kojem je govorila o svom zdravstvenom stanju i otkrila kroz kakav period trenutno prolazi.

Pevačica i sestra nekadašnje teniserke Jelene Janković navela je da se i dalje ne oseća dobro, uprkos terapiji koju je započela.

"Mesecima sam u krevetu"

- Novosti o mom zdravlju… Za sve vas koji me pitate kada ću se vratiti svojoj muzičkoj karijeri, i dalje se osećam jako bolesno. Dijagnostikovan mi je POTS (posturalni ortostatski tahikardni sindrom). Srce mi je bilo napadnuto, tačnije zbog srčanih problema nisam mogla da dišem, nisam mogla da pričam duže vreme, niti da hodam, mesecima sam bila u krevetu - izjavila je na početku.

Dodala je da je bila na pregledima i da joj je uvedena terapija, nakon koje se oseća bolje, ali da oporavak i dalje traje.

- Išla sam kod lekara, dobila sam terapiju, osećam se bolje. I dalje ne mogu da putujem, avion mi nije dozvoljen. Oporavljam se i nadam se da ću uskoro biti dobro - rekla je u videu koji je objavila na TikToku.

Didi je još u martu objavila da su njeni zdravstveni problemi počeli sa vrtoglavicom i da je nedeljama bila u neizvesnosti šta se dešava. Tada je bila priključena na holter, uređaj koji kontinuirano prati rad srca ili krvni pritisak tokom dužeg vremenskog perioda.

- Sve je počelo sa vrtoglavicom i kratkim dahom. Nedeljama nisam znala šta se dešava, a lekari su isprva mislili da je u pitanju obična prehlada. Kasnije sam saznala da je virus uticao na moje srce, izazvavši subakutni perikarditis, i da je moj autonomni nervni sistem napalo nekoliko virusa odjednom, što mi je prouzrokovalo POTS. Želela sam da podelim ovo sa vama kako bi moji obožavaoci razumeli zašto me nije bilo. Nadam se da ću se uskoro oporaviti i vratiti karijeri koju najviše volim - navela je tada Dijana, koja se i dalje bori sa zdravstvenim problemima.