Na dnu Sredozemnog mora, više od 2,5 kilometara ispod površine, istraživači proučavaju olupinu trgovačkog broda iz 16. veka, poznatu kao „Camarat 4“.

Brod je pronađen kod jugoistočne obale Francuske. To je do sada olupina na najdubljim morskim dubinama ikada pronađena u Francuskoj.

Olupinu je 2025. godine slučajno otkrila francuska mornarica tokom istraživanja dubokog mora. Brod je vekovima ležao netaknut na morskom dnu, zajedno sa teretom koji je prevozio.

Na brodu je pronađeno na stotine keramičkih tanjira i vrčeva, šest topova, dva velika kotla, sidro, kao i brojni drugi predmeti iz tog perioda. Mnogi keramički predmeti i dalje su dobro očuvani, a pojedini imaju ukrase i natpis „IHS“, što predstavlja prva tri slova imena Isusa Hrista na grčkom jeziku.

straživači su tokom trodnevne misije u aprilu koristili specijalni podvodni robot kojim se upravlja sa površine mora. Robot je jedini takve vrste u Francuskoj koji može da radi na tolikim dubinama.

Spuštanje do olupine trajalo je oko sat vremena, a zatim je robot snimao osam fotografija u sekundi. Ukupno je napravljeno čak 66.974 snimaka, od kojih je kasnije napravljen detaljan 3D model olupine. Stručnjaci su morali da rade veoma pažljivo kako ne bi oštetili lokalitet ili podigli sediment sa dna mora.

Tokom ekspedicije arheolozi su uspeli da izvuku tri vrča i jedan tanjir. Jedan od vrčeva bio je ukrašen tamnoplavim linijama i žutim geometrijskim šarama.

Glavna arheološkinja Marine Sadania rekla je da je to jedan od najdublje izvučenih predmeta iz neke olupine u Francuskoj.

Istraživači veruju da je keramika napravljena u Liguriji, na severozapadu Italije, dok su topovi služili za zaštitu tereta tokom plovidbe.

Iako se ne zna tačno gde je brod putovao, pretpostavlja se da je plovio ka zapadu Mediterana. Pošto je sačuvano veoma malo istorijskih zapisa o trgovačkim brodovima iz 16. veka, ova olupina mogla bi da pruži dragocene informacije o tadašnjim trgovačkim rutama.

„Ovo je prava vremenska kapsula. Kao da je vreme stalo na ovom brodu“, rekla je Sadania

Pored istorijskih predmeta, kamere su snimile i savremeno smeće na morskom dnu — limenke piva, plastične flaše, mreže za ribolov i ambalažu od jogurta. Direktor francuskog odeljenja za podvodna arheološka istraživanja izjavio je da je, nakon oduševljenja zbog otkrića, bilo tužno videti koliko je ljudski otpad stigao čak i do ovako dubokih delova mora, piše Smithsonian magazine.