Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je odobrio nove operacije ukrajinskih snaga i specijalnih službi protiv Rusije.

Zelenski je rekao u večernjem obraćanju da je ovlastio specijalne službe i Odbrambene snage Ukrajine da sprovedu nove operacije, podsećajući na posledice najnovijih ruskih napada na ukrajinske gradove, preneo je Ukrinform.

Ukrajinski predsednik je ocenio da nijedna ukrajinska žrtva u ruskim napadima nije ostavljena bez pravedne odmazde.

Zelenski je rekao 14. maja da je naložio specijalnim službama da predlože moguće načine za odgovor na dvodnevni napad na Ukrajinu tokom kojeg su Rusi koristili 1.567 dronova i 56 raketa različitih tipova.

Ukrajinski dronovi su masovno napali Moskovsku oblast u nedelju kada su tri osobe poginule, a četiri povređene.