Rat između Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Iran već je kompanije širom sveta koštao najmanje 25 milijardi dolara, a finansijski udar nastavlja da raste, prenosi Reuters.

Analiza korporativnih izveštaja kompanija iz SAD, Evrope i Azije pokazuje da rat izaziva ozbiljne poremećaje u poslovanju, od skoka cena energije do prekida lanaca snabdevanja i problema u međunarodnoj trgovini.

Najveći problem predstavlja situacija u Ormuski moreuz, jednoj od ključnih svetskih ruta za transport nafte i energenata.

Više od 279 kompanija prijavilo finansijski udar

Prema analizi Reutersa, najmanje 279 kompanija već je prijavilo direktne posledice rata i pokrenulo mere za ublažavanje štete.

Među potezima koje kompanije preduzimaju nalaze se povećanje cena proizvoda, smanjenje proizvodnje, otpuštanja zaposlenih, dodatne naknade za gorivo, ali i obustava dividendi i otkupa akcija.

Pojedine firme čak su zatražile hitnu pomoć država kako bi prebrodile rast troškova.

Energetska kriza posebno pogađa Evropu i Aziju

Najveći broj pogođenih kompanija nalazi se u Evropi, gde su troškovi energije i pre rata bili visoki.

Gotovo trećina pogođenih firmi dolazi iz Azije, što pokazuje koliko su te ekonomije zavisne od nafte i goriva sa Bliskog istoka.

Finansijski udar prijavile su kompanije iz različitih sektora, od proizvođača kozmetike, guma i deterdženata do kruzerskih operatera i avio kompanija.

Avio-industrija najveći gubitnik

Najveći deo ukupnih troškova odnosi se upravo na avio industriju.

Avio kompanije prijavile su gotovo 15 milijardi dolara gubitaka povezanih sa ratom, dok su cene avionskog goriva gotovo udvostručene.

Kriza dodatno povećava pritisak na sektor koji se još oporavlja od posledica pandemije i prethodnih energetskih šokova.

Mnoge kompanije već upozoravaju na moguće poskupljenje karata, smanjenje broja letova i finansijske probleme slabijih prevoznika.

Novi udar na globalnu ekonomiju

Ovo je još jedan veliki globalni šok za poslovni sektor nakon pandemije kovida i rata u Ukrajini.

Kompanije sada upozoravaju da su očekivanja za ostatak godine značajno pogoršana i da trenutno nema mnogo nade za brzo smirivanje sukoba.

Situaciju dodatno komplikuju i trgovinske carine koje je administracija američkog predsednika Donald Trump uvela tokom 2025. godine, a koje su kompanije širom sveta već koštale više od 35 milijardi dolara do oktobra prošle godine.