Kruzer kompanije Ambassador Cruise Line stigao je u Bordo u utorak, a među putnicima se uglavnom nalaze državljani Velike Britanije i Irske.

Prema informacijama zdravstvenih službi, preminuo je 90-godišnji putnik sa broda „Ambition“, dok je oko 50 osoba prijavilo simptome koji ukazuju na moguću infekciju norovirusom.

Šta je norovirus i zašto izaziva zabrinutost?

Norovirus je veoma zarazan virus koji izaziva gastroenteritis, a najčešći simptomi uključuju povraćanje, dijareju i stomačne tegobe. Infekcija se lako širi u zatvorenim prostorima, posebno na kruzerima, gde veliki broj ljudi boravi na malom prostoru.

Zbog opasnosti od širenja zaraze, francuske vlasti ograničile su kretanje putnika i posade dok traje zdravstvena kontrola na brodu.

Kruzer stigao iz Velike Britanije i Irske

Brod je putovanje započeo 6. maja sa Šetlandskih ostrva, a tokom rute pristajao je u Belfastu, Liverpulu i francuskom Brestu pre dolaska u Bordo.

Planirano je da nakon Francuske nastavi plovidbu ka Španiji, ali za sada nije poznato da li će putovanje biti nastavljeno prema prvobitnom planu.

(France 24)

