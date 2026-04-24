Osuđeni američki seksualni prestupnik Džefri Epstajn koristio je London kao jednu od ključnih tačaka za organizovanje svoje mreže, gde je smeštao žene koje su kasnije tvrdile da su bile žrtve zlostavljanja.

Prema navodima BBC-a, identifikovana su najmanje četiri stana u londonskoj opštini Kensington i Čelsi u kojima su boravile žene povezane sa ovim slučajem. Uprkos ranijim upozorenjima, britanska policija nije pokrenula širu istragu u tom trenutku.

Dokumenta iz Epstajnovih dosijea, uključujući račune, mejlove i bankovne izvode, ukazuju da su neke od žena bile pod pritiskom da regrutuju druge u mrežu koja je, prema tvrdnjama, služila za seksualnu eksploataciju.

Istraga je pokazala i da su žene često prevožene između Velike Britanije i Francuske, najčešće vozom „Jurostar“, ali i privatnim i komercijalnim letovima. Broj takvih putovanja povećavao se u godinama koje su prethodile Epstajnovom hapšenju 2019. godine.

Pored toga, neke od žena boravile su u Londonu sa studentskim vizama, dok je Epstajn finansirao njihov smeštaj i školovanje. U dosijeima su pronađeni i dokazi o uplatama školarina za kurseve engleskog jezika.

Londonska policija navela je da je u ranijim fazama pratila „razumne linije istrage“ i sarađivala sa američkim vlastima, ali da nije podigla optužnice protiv osoba sa prebivalištem u Velikoj Britaniji. Ipak, pojedini pravni stručnjaci smatraju da je postojalo dovoljno osnova za pokretanje ozbiljnije i sveobuhvatne istrage.

Bivši komesar za borbu protiv modernog ropstva Kevin Hajland ocenio je da su propuštene prilike za detaljnije razotkrivanje slučaja, dok advokatica za ljudska prava Tesa Gregori ističe da država ima zakonsku obavezu da sprovede efikasnu istragu u slučajevima trgovine ljudima.

Gregori je za BBC izjavila da je „zapanjena“ činjenicom da nikada nije pokrenuta puna policijska istraga u Velikoj Britaniji, naglašavajući da čak i bez direktnih prijava žrtava postoje jasne obaveze države da reaguje.

Britanske vlasti su u međuvremenu potvrdile da trenutno analiziraju nove informacije iz Epstajnovih dosijea kako bi utvrdile da li postoje osnovi za pokretanje dodatnih istraga.

Samo nekoliko meseci pre njegovog hapšenja i kasnije smrti u zatvoru, otkriveno je da je Epstajn putem Skajpa bio u kontaktu sa mladom Ruskinjom koja je živela u jednom od londonskih stanova koje je on finansirao.

Ovi razgovori iz 2019. godine pokazali su da je Epstajn ostao u kontaktu sa ženama sve do samog kraja, kao i da je bio uključen u brojne detalje njihovih života.

Prema podacima BBC-a, Epstajn je kupio najmanje 53 karte za prevoz žena između Francuske i Engleske u periodu od 2011. do 2019. godine, pri čemu je u nekim slučajevima koristio i povoljnije „omladinske“ karte za putnike mlađe od 25 godina.