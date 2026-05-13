Ministarka zdravlja Francuske Stefani Rist rekla je da se svi identifikovani kontakti osećaju dobro i da kod prvih hospitalizovanih osoba nisu zabeleženi klinički simptomi, preneo je portal "BFM TV".

Prema podacima vlasti, kontaktni slučajevi podeljeni su u dve grupe.

Prvu čini osam putnika sa leta između Svete Jelene i Johanesburga 25. aprila, na kojem je bila prisutna holandska žrtva hantavirusa.

Drugu grupu čini 14 putnika sa leta Johanesburg-Amsterdam istog dana, na kojem se ista osoba kratko ukrcala pre nego što je zbog zdravstvenog stanja iskrcana iz aviona pre poletanja.

Među identifikovanim kontaktima nalazi se i troje tinejdžera koji su putovali sa roditeljima na letu iz Johanesburga.

Svi su hospitalizovani u pariskoj bolnici.

Francuske vlasti su saopštile i da su dva dodatna kontaktna slučaja identifikovana u Konkarnu i Marseju.

Osoba iz Konkarna prebačena je u Univerzitetsku bolnicu u Renu, dok je drugi kontaktni slučaj hospitalizovan u Univerzitetskoj bolnici u Marseju.

Vlada Francuske danas održava više sastanaka posvećenih situaciji sa hantavirusom.

Za jutro je planiran sastanak ministarke zdravlja sa zdravstvenim radnicima, dok će u Matinjonu biti održani međuresorni sastanci za koordinaciju krize.

Tokom dana je predviđen i sastanak ministara zdravlja Evropske unije.