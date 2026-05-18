Kako navodi sarajevski portal, iako je Landi već dobio podršku Rima i Vašingtona, konačnu odluku će doneti i države Evropske unije (EU), uključujući Francusku i Nemačku, kao i Velika Britanija.

Sastanak Saveta za implementaciju mira (PIC), na kojem bi trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik zakazan za 3. i 4. jun.

Ukoliko pojedine članice EU i Velika Britanija budu insistirale na drugom kandidatu, izbor novog visokog predstavnika mogao bi da bude odložen, iako je ranije najavljeno da bi proces trebalo da bude okončan u prvoj nedelji juna, napominje Klix.

To bi značilo i završetak mandata odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Šmita, koji je već podneo ostavku.

Prema ranijim najavama američke ambasadorke u Ujedinjenim nacijama Tami Brus, u budućnosti bi ključnu ulogu trebalo da preuzmu domaći politički akteri, dok bi bonska ovlašćenja i nametanje odluka postali prošlost.

Brus je navela da je cilj da se jednog dana u potpunosti ukine potreba za funkcijom visokog predstavnika, uz uslov da novi kandidat uživa poverenje svih naroda u BiH i da podrži koncept suverene Bosne i Hercegovine u kojoj domaći lideri samostalno donose odluke.

Antonio Zanardi Landi je tokom diplomatske karijere bio ambasador Italije u Srbiji i Rusiji, a obavljao je i funkciju savetnika predsednika Italije.

Kristijan Šmit saopštio je 10. aprila da napušta funkciju visokog predstavnika u BiH, a njegov odlazak potvrđen je iz Kancelarije visokog predstavnika gde su dodali da Šmit ostaje u BiH do izbora "njegovog naslednika".