Američki predsednik Donald Tramp upozorava Iran da „vreme ističe“ za postizanje mirovnog sporazuma sa Vašingtonom.

Saudijska Arabija kaže da je presrela tri drona, dok su UAE izvestili o posebnom napadu dronom u blizini njihove nuklearne elektrane Baraka koji je izazvao požar.

Izrael nastavlja bombardovanje Libana, ubivši palestinskog komandanta Islamskog džihada i njegovu 17-godišnju ćerku u napadu na istočni Balbek.

Izraelske snage su ubile najmanje osam Palestinaca širom Gaze, uključujući tri humanitarna radnika u dobrotvornoj kuhinji u centru Deir el-Balaha.

UŽIVO

Komandant Revolucionarne garde: Ozbiljni smo u pregovorima, još ozbiljniji u ratu Komandant Revolucionarne garde Irana general-major Mohsen Rezaei izjavio je u intervjuu za iransku državnu novinsku agenciju Tasnim da Amerikanci prvo moraju da preduzmu konkretne akcije u pregovorima i poručio da je Iran "ozbiljan u pregovorima, a još ozbiljniji u ratu i odbrani zemlje". Aksios: Tramp sa Savetom za nacionalnu bezbednost razmatra vojne akcije na Iran Američki predsednik Donald Tramp sastaće se u utorak, 19. maja, sa najbližim savetnicima za nacionalnu bezbednost Sjedinjene Američke Države kako bi razmotrili mogućnosti za vojne akcije, preneo je portal Aksisos. Neimenovani američki zvaničnici rekli su da Tramp pokušava da pregovorima dođe do okončanja rata u Iranu, ali da su ga odbijanja Teherana navela da ponovo razmotri mogućnost vojne akcije.

Tramp preti da će uništiti Iran

Predsednik SAD Donald Tramp je u objavi na mreži Trut poručio Iranu da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko lideri Irana ne preduzmu određene korake.

"Za Iran vreme ističe i bolje im je da požure, brzo, ili od njih neće ostati ništa. Vreme je od presudnog značaja", napisao je Tramp.

Lindzi Grejam poziva na napade na iransku energetsku infrastrukturu

Najbolji republikanski senator pozvao je Trampa da „nanese štetu“ Iranu dok ne pristane na američke uslove u nuklearnim pregovorima, uključujući i pokretanje napada na njegove energetske objekte.

Grejamov poziv je usledio uprkos međunarodnom pravu koje zabranjuje napade na lokacije koje se smatraju neophodnim za civile.

„Energetska infrastruktura je njihov meki stomak“, rekao je za NBC emitera. „Ako se vratite na borbu, stavio bih energetiku na vrh liste.“

Kada je zamoljen da pojasni, američki senator Grejam je otišao dalje, rekavši da bi ponavljanje istog pristupa kao i ranije proizvelo samo „isti rezultat“.

„Naudite im više. Možda će sklopiti dogovor ako ih dovoljno naudite. Ali trenutno mislim da pokušavaju da nas sačekaju. Mislim da igraju igre. I rečima predsednika, mislim da su ludi“, rekao je.

Njujork tajms: Izraelska vojska imala i drugi tajni položaj u Iraku

Njujork tajms izveštava da je izraelska vojska uimala dva „tajna“ položaja u zapadnoj pustinji Iraka i ubila pastira i vojnika u pokušaju da sakrije jedan od položaja u blizini grada Al-Nuhaib.

Iračkog pastira su identifikovali kao 29-godišnjeg Avada al-Šamarija.

Pozivajući se na regionalne zvaničnike, Njujork tajms je izvestio da je baza „prethodila sadašnjem“ američko-izraelskom ratu protiv Irana i da je korišćena tokom 12-dnevnog rata protiv te zemlje u junu prošle godine. Poziciju je „Izrael koristio za vazdušnu podršku, dopunu gorivom i pružanje medicinskog tretmana“.

Njujork tajms je izvestio da su SAD znale za izraelsku bazu, što bi značilo da je Vašington „skrivao od Iraka činjenicu da su neprijateljske snage na njegovom tlu“.

Novine su navele da je ova baza odvojena od drugog položaja o kome je ranije bilo reči, za koji je Volstrit žurnal naveo da je izgrađen neposredno pre početka američko-izraelskog rata protiv Irana i u kojem su bile smeštene specijalne snage i služilo je kao logističko središte za izraelsko vazduhoplovstvo.

Nije bilo neposrednih komentara iz Iraka o izveštaju.

Ali ranije u nedelju, Sabah el-Numan, portparol vrhovnog komandanta iračkih oružanih snaga, rekao je da zemlja neće dozvoliti da se njena teritorija koristi kao „lansirna rampa“ za napade na druge zemlje.

Izraelska vojska u pripravnosti i spremna da se pridruži američkim napadima na Iran, javljaju mediji

Izraelski mediji izveštavaju da se vojska sprema za obnavljanje neprijateljstava sa Iranom, a javni servis Kan, pozivajući se na neimenovanog bezbednosnog zvaničnika, rekao je da će se Izrael pridružiti svim novim američkim napadima i ciljati iransku energetsku infrastrukturu.

Izveštaj je usledio nakon poziva između Trampa i Netanjahua u nedelju koji je trajao više od pola sata, u kojem je Kan rekao da su dva lidera razgovarala o mogućnosti obnavljanja borbi.

Sajder Kanala 12 je takođe opisao razgovor kao da se odvija „u senci priprema za obnavljanje borbi u Iranu“ i izvestio da je izraelska vojska stavljena u stanje visoke pripravnosti.

Navodi se da Izrael očekuje da će ga SAD obavestiti pre bilo kakvog udara, iako ne zna tačno vreme potencijalne odluke.

Kanal 12 je takođe napomenuo da se Tramp suočava sa značajnim pritiskom, uključujući i od Kine, da ne ulazi u novu konfrontaciju sa Iranom i da umesto toga teži pregovorima