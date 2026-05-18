Naoružani ljudi ubili su jednog nastavnika i oteli najmanje 39 učenika i sedam nastavnika u jugozapadnoj nigerijskoj državi Ojo, saopštile su danas nigerijske vlasti.

Vlasti su navele da je uhapšeno šest osumnjičenih za pomaganje otmičarima.

Zvaničnici su rekli da su pripadnici obezbeđenja ranjeni tokom pokušaja spasavanja talaca nakon što su naišli na eksplozivne naprave koje su postavili naoružani ljudi, preneo je Rojters.

Kako se navodi, napadi su se dogodili u petak na jednu srednju i dve osnovne škole.

Lokalne vlasti su saopštile da je jedan oteti nastavnik ubijen u nedelju, pozivajući se na video snimak ubistva.

Masovne otmice postale su veliki bezbednosni izazov u ​​Nigeriji poslednjih godina, a kriminalne bande kidnapuju putnike, učenike i stanovnike ruralnih zajednica radi otkupa. Škole su često meta otmičara, iako su takvi napadi ređi na jugozapadu Nigerije.