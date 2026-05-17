"Kir Starmer je rekao svojim bliskim prijateljima da namerava da napusti mesto premijera", navodi se u članku Dejli Mejla.

Prema rečima neimenovanog sagovornika britanskog dnevnika premijer shvata kakva se politička situacija stvorila u zemlji i želi da ode sa položaja dostojanstveno, ali još nije jasno kada će tačno biti saopštena ta odluka.

U maju je skoro stotinu poslanika pozvalo premijera Starmera da podnese ostavku nakon neuspeha laburista na lokalnim izborima.

U znak protesta, ostavku je podnelo nekoliko vladinih zvaničnika, uključujući i ministra zdravlja Vesa Stritina, koji se smatra ključnim rivalom Starmera.

Kako je ranije preneo dnevni list Telegraf, gradonačelnik Mančestera Endi Bernam, koga takođe smatraju protivnikom aktuelnog lidera Laburista, namerava da se kandiduje za parlament što će mu omogućiti da se bori i za premijersko mesto.