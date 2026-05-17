Iako je Hitna pomoć po prijavi brzo stigla na mesto događaja, mladoj pešakinji nažalost nije bilo spasa i lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

U toku je policijski uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Kako prenose hrvatski mediji, nemile scene odigrale su se kod kućnog broja 59 u Ulici Donje Svetice posle ponoći, kada je vozač navodno na pešačkom prelazu naleteo na devojku.

Prema tvrdnjama svedoka koji je u tom trenutku prolazio svojim vozilom, vozač je bez kočenja udario pešakinju, a nakon naleta je kratko usporio, pa potom dodao gas i pobegao.

Policija trenutno obilazi kvartove, a biće pregledani i snimci nadzornih kamera sa objekata duž ulice kako bi bio pronađen vozač ili vozačica koji su usmrtili devojku svega nekoliko stotina metara od njenog doma.

