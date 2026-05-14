Britanski ministar zdravlja Ves Striting podneo je danas ostavku u Vladi, navodeći da je izgubio poverenje u vođstvo britanskog premijera Kira Starmera.

Prema Stritingov pismu upućenom Starmeru, ključna zamerka je "nedostatak jasnog smera vizije" u vođenju zemlje i to što postoji "vakum u liderstvu", zbog čega vlada deluje kao da nema jasnu ideju šta predstavlja i koje vrednosti zastupa, preneo je Rojters.

"Nema sumnje da je nepopularnost ove vlade bila glavni i zajednički faktor u našim porazima širom Engleske, Škotske i Velsa", ističe Striting.

Dodao je da je poraz doveo do jačanja političkih rivala "Reform UK" i drugih nacionalističkih pokreta.

"Sada je jasno da nećete voditi Laburističku pariju na naredne opšte izbore i da poslanici Laburista i sindikati žele da debata o tome šta sledi bude borba ideja, a ne ličnosti ili sitnog frakcionaštva", naveo je Stirting u pismu.

Takođe je kritikovao način na koji Starmer vodi stranku i vladu, navodeći da se previše oslanja na centralizovanu kontrolu i smenjivanje saradnika umesto da podstiče otvorenu debatu unutar Laburističke partije.

"Potrebno je da (debata) bude široka i da uključuje najbolje moguće kandidate. Podržavam takav pristup i nadam se da ćete ga omogućiti", rekao je on.

Striting je prvi član kabineta koji je podneo ostavku, dok se Starmer suočava sa pritiskom da se povuče nakon katastrofalnih rezultata Laburističke stranke prošle nedelje na lokalnim i regionalnim izborima.