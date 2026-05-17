Pripadnik Kraljevske ceremonijalne i konjičke jedinice britanske vojske podlegao je teškim povredama zadobijenim nakon pada s konja, preneli su danas britanski mediji.

Povređenom vojniku je na licu mesta ukazana lekarska pomoć, ali je on preminuo, preneo je Gardijan.Nesreća se dogodila nakon manifestacije prikaza konjice održane u vrtovima dvorca Vindzor, saopštila je policija.

Vojnik je pao s konja u petak uveče, nakon izlaska iz arene, preneo je list.

On je preminuo na licu mesta, iako mu je odmah ukazana medicinska pomoć.

Policija je saopštila da se ovaj smrtni slučaj tretira kao nerazjašnjen, ali da nema sumnjivih okolnosti.

Manifestacija u dvorcu Vindzor nastavlja se po planu, ali će prikaz Kraljevske trupe i Kraljevske konjičke artiljerije biti izostavljen.

"Apelujemo na sve koji imaju informacije, ili materijal u vezi sa smrću vojnika konjice da nas kontaktiraju", naveo je zvaničnik policije Majkl Lobenberg.

On je dodao da u ovoj fazi nisu pronađene nikakve sumnjive okolnosti i uputio saučešće porodici poginulog vojnika.

"Sarađujemo sa Ministarstvom odbrane, Odeljenjem za istragu nesreća u sektoru odbrane i organizatorima manifestacije, kako bismo prikupili što više informacija i razumeli kako se ovo dogodilo", izjavio je on.

Portparol Bakingemske palate rekao je da je kralj Čarls duboko šokiran i ožalošćen vešću o smrti vojnika. On je dodao da će Čarls biti u kontaktu sa porodicom kako bi izrazio lično saučešće.

"Sa dubokim žaljenjem objavljujemo da je pripadnik Kraljevske konjičke artiljerije preminuo u petak, 15. maja, nakon tragičnog incidenta", saopštio je u međuvremenu portparol vojske.