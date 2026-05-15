Njegov odlazak, objavljen u intervjuu za Foks njuz, a kasnije potvrđen od strane Ministarstva za unutrašnju bezbednost, najnoviji je u nizu promena visokih zvaničnika koji sprovode imigracionu politiku predsednika Donalda Trampa, i dolazi u trenutku kada republikanska administracija izgleda prilagođava svoj pristup, izveštava Asošijejted pres.

"Jednostavno je vreme", rekao je Benks, prenosi Foks njuz.

"Verujem da sam transformisao agenciju koja je nadgledala najnebezbedniju, najkatastrofalniju i najhaotičniju granicu koju je ova zemlja ikada videla, u najbezbedniju granicu koju je ova zemlja ikada videla."

U saopštenju, Rodni Skot, komesar Američke carine i granične zaštite (CBP), zahvalio se Benksu na njegovoj službi "tokom jednog od najtežih vremena za bezbednost granica". Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. U intervjuu, Benks je dodao da je nakon 37 godina službe "vreme da uživa u svojoj porodici i životu".

Promene na čelu imigracionih agencija

Još uvek nije poznato ko će naslediti Benksa na čelu agencije. Njegova ostavka dolazi dva meseca nakon što je Markvejn Malin, bivši republikanski senator iz Oklahome, postao sekretar za unutrašnju bezbednost. To odeljenje nadgleda i Carinu i graničnu zaštitu (CBP) i Imigraciju i sprovođenje carina, poznato kao ICE.

Istovremeno, u ICE se odvija tranzicija rukovodstva. Vršilac dužnosti direktora Tod Lajons odlazi kasnije ovog maja, a zameniće ga Dejvid Venturela, koji se vraća u državnu službu nakon godina rada za privatne kompanije.

Benksova karijera

Benks je vodio agenciju koja je bila na prvim linijama Trampovih visokoprofilnih napora za sprovođenje imigracionih zakona, ali za razliku od nekih drugih zvaničnika poput Gregorija Bovina, sada penzionisanog komandanta, nije se istakao u javnosti.

CBP je jedna od brojnih federalnih agencija koje su bile uključene u niz operacija sprovođenja imigracionih zakona od 2025. godine, prvenstveno u gradovima pod kontrolom demokrata. Te operacije su izazvale porast hapšenja i dovele do smrtonosne pucnjave u Mineapolisu ove godine, u kojoj su federalni imigracioni službenici ubili dva američka državljanina.

Benks se vratio u Graničnu patrolu 2025. godine nakon duge karijere u agenciji koja nije stigla do vrha. Pojavio se kao "granični car" za republikanskog guvernera Teksasa Grega Abota, dok su ilegalni prelasci dostigli rekordno visoke nivoe, a država je pokrenula višemilijardnu akciju koja je dovela do jurisdikcijskog spora sa Bajdenovom administracijom.

Obezbeđivanje granice

Iako su hapšenja zbog ilegalnih prelazaka pala na najniži nivo od sredine 1960-ih, trend koji je počeo kasno u demokratskoj administraciji, Benks je ostao relativno nizak u javnosti. Takođe se nije pojavio na ovogodišnjem Sajmu bezbednosti granica u Finiksu, godišnjoj konferenciji gde vladini zvaničnici informišu dobavljače o situaciji na granici.

Njegov šef, Skot, bliski saveznik Trampovog "graničnog cara" Toma Homana, često je delovao kao javno lice agencije. CBP je osnovana 2003. godine i bavi se carinskim, imigracionim i poljoprivrednim propisima kako bi obezbedila američke granice.