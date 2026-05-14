Šef Američke granične patrole Majkl Benks izjavio je danas da je podneo ostavku, što je nova u nizu promena u rukovodstvu Ministarstva za unutrašnju bezbednost.

Benks, koji je bio šef granične patrole tokom celog drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, objavio je da podnosi ostavku sa trenutnim dejstvom u intervjuu za Foks njuz.

Američki komesar za carine i zaštitu granica Rodni Skot rekao je za NBC da se agencija zahvaljuje Benksu "na njegovim decenijama dugoj službi zemlji", i da mu "čestita na drugom penzionisanju nakon povratka u službu tokom jednog od najtežih perioda za bezbednost granica".

"Tokom njegovog mandata kao šefa, granica je transformisana iz haosa u najbezbedniju granicu ikada zabeleženu", kazao je Skot.

Podneo je ostavku dva meseca nakon što je Markvejn Malin, bivši republikanski senator iz Oklahome, postao ministar za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država.