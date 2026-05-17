I pored procena da bi rat između Ukrajine i Rusije mogao uskoro da se okonča, sukob na terenu se nastavlja. Volodimir Zelenski kaže da je ključno prekinuti sve kanale isporuke Rusiji komponenti za proizvodnju raketa i dronova. Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov izjavio da je ukrajinski dron-kamikaza udario u cevovod u blizini mašinskih sala zaporoške nuklearke.

Više od sto dronova napalo Moskvu, ima povređenih

U pokušajima napada dronova na Moskvu povređeno je 12 ljudi, objavio je gradonačelnik Sergej Sobjanjin.

"Kao rezultat napada dronova, prema preliminarnim podacima, povređeno je 12 ljudi", rekao je gradonačelnik.

Prema njegovim rečima većina žrtava je povređena u blizini ulaza u Moskovsku rafineriju nafte. Tri kuće su takođe oštećene. Snage protivvazdušne odbrane nastavljaju da odbijaju napad.

Ruski komandir: Ukrajinci podmeću mine u obliku plišanih medvedića

Ruski inženjerci pripadnici armijske grupacije Sever neutrališu eksplozivne naprave u obliku plišanih medvedića koje su ukrajinske snage podmetnule širom Kurske oblasti, izjavio je komandir jedne ruske jedinice.

"Ukrajinska vojska podmeće u Kurskoj oblasti eksplozivne naprave u obliku plišane igračke ili novčanika", izjavio je ruski oficir, prenosi RIA Novosti.

On kaže da Ukrajina koristi protivpešadijske mine napravljene pomoću 3D štampača i dodaje da su u Kurskoj oblasti neutralisani ukrajinske bespilotne letelice i FPV dronovi sa eksplozivnim napravama, američki i češki protivtenkovski bacači granata, kao i protivtenkovske mine iz Bugarske, Češke, Španije i Rumunije koje koristi ukrajinska vojska.

Više od 550 dronova odboreno iznad Rusije

Sistemi protivvazdušne odbrane presreli su pd sinoć 556 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Precizira se da su ciljevi oboreni iznad teritorija Belgorodske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Brjanske, Voronješke, Tulske, Smolenske, Pskovske, Lipecke, Tverske, Rostovske oblasti, Krasnodarske Pokrajine, Moskovske oblasti, Krima i voda Crnog i Azovskog mora.

Udar na Dnjepar, ima ranjenih, izbili požari

Ruske snage su napale Dnjepar dronovima, izbili su požari a tri osobe su povređene, izvestio je šef OVA Oleksandr Ganža.

Prema njegovim rečima, usled udara se zapalila privatna kuća.

Rusija napala Ukrajinu sa skoro 300 dronova

Protivvazdušna odbrana je oborila 279 ruskih bespilotnih letelica od ukupno 287, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine.

Tri osobe poginule u napadima dronova u Rusiji

Tri osobe su stradale u napadima dronova na Himki i Mitišči, saopštio je gubernator Moskovske oblasti Andrej Vorobjov.

"U Himkiju je žena poginula kao posledica udara drona u privatnu kuću. Još jedna osoba je ispod ruševina. Dva muškarca su poginula u selu Pogorelki u Mitiščiju. Tamo su ostaci drona pogodili kuću u izgradnji", napisao je Vorobjov u objavi na platformi Maks.

Prema njegovim rečima, dron je pogodio i stambene zgrade u Istri u Moskovskoj oblasti, a četiri osobe su povređene.

"Sve žrtve dobijaju neophodnu medicinsku negu. Svakako ćemo pomoći porodicama poginulih i povređenih", naglasio je guverner.

Kako je dodao, spasioci i sve službe za vanredne situacije rade na svim lokacijama.

Ukrajinski dron-kamikaza udario u cevovod

Ukrajinski dron-kamikaza udario je u cevovod u blizini mašinskih sala Zaporoške nuklearne elektrane, nakon čega je pao u neposrednoj blizini energetskog bloka broj 1 bez detonacije, rekao je generalni direktor "Rosatoma" Aleksej Lihačov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da, ukoliko "ruska ratna mašinerija" opstane, njeni naredni udari mogu biti usmereni i protiv Evrope i drugih regiona.

Istakao da je u nedavnom napadu na Kijev Rusija koristila rakete proizvedene ove godine, navodeći da bi bez komponenti iz Evrope, Japana i Sjedinjenih Američkih Država njihova proizvodnja bila onemogućena. Prema njegovim rečima, ključno je prekinuti sve kanale isporuke Rusiji komponenti za proizvodnju raketa i dronova.

Slovački premijer Robert Fico rekao je da strategija koju su zapadne zemlje izabrale da oslabe Rusiju kroz vojnu podršku Ukrajini ne daje rezultate.

"Strategija koju Zapad podržava jeste da podržava ovaj sukob. To bi trebalo da posluži slabljenju Rusije, jednostavno ne funkcioniše“, naglasio je Fico.