Ostavka sekretarke za stanovanje, zajednice i lokalnu samoupravu usledila je nakon što su laburisti pretrpeli teške poraze na lokalnim izborima i nakon što su sve češći pozivi da Starmer podnese ostavku, izveštava Gardijan.

Fanbuleh, bliska ministru energetike Edu Milibandu, rekla je da će „pozvati premijera da učini pravu stvar za zemlju i stranku i da postavi vremenski okvir za urednu tranziciju“.

Poslanica iz Pekama, koja je ušla u parlament na opštim izborima 2024. godine, rekla je da je poruka birača na lokalnim izborima bila da je premijer „izgubio poverenje javnosti“.

Pritisak raste nakon izbornog poraza

Više od 70 poslanika laburista javno je pozvalo Starmera da podnese ostavku nakon katastrofalnih rezultata izbora širom Engleske, Velsa i Škotske prošle nedelje.

Ostavka Fanbuleha je povećala pritisak na premijera i dolazi nakon što je jedan od njegovih najbližih saradnika odbio da potvrdi da li će Starmer voditi stranku na sledećim izborima.

Bliski pomoćnik oprezan prema Starmerovoj budućnosti

Daren Džouns, glavni sekretar premijera i bliski saveznik, danas je rekao da premijer „sluša kolege“ koji su ga tražili da odredi rok za svoj odlazak, ali da će sam doneti odluku o sledećim koracima. Na direktno pitanje da li će Starmer predvoditi laburiste na sledećim izborima, Džouns je rekao:

- Neću prejudicirati nijednu odluku koju premijer može ili ne može da donese.

Upozorio je premijerove rivale da je to „naporan“ posao.

- Svako ko misli da može samo da uskoči u premijerove cipele i, poput drugog dolaska mesije, reši sve naše probleme verovatno nije dovoljno razmišljao o tome koliko je to teško - rekao je Džouns.

Razgovori sa ključnim ministrima

Gardijan je saznao da su četiri visoka člana kabineta - ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud, ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper, ministar odbrane Džon Hili i zamenik premijera Dejvid Lami - bili među onima koji su razgovarali sa Starmerom u ponedeljak.

Neki su rekli premijeru da bi trebalo da nadgleda urednu tranziciju vlasti. Drugi su raspravljali sa njim o tome kako da pristupi onome što sledi na „odgovoran, dostojanstven i uredan“ način.

Nekoliko drugih, uključujući Ričarda Hermera i Stiva Rida, ohrabrilo ga je da nastavi da se bori.

Starmer: Ne odustajem

Starmer je u jučerašnjem govoru rekao da neće podneti ostavku, da će dokazati da njegovi kritičari greše i da će se boriti protiv svakog izazova rukovodstvu stranke.

- Preuzimam odgovornost da ne odustanem, da ne gurnem našu zemlju u haos, kao što su torijevci iznova i iznova činili, haos koji je naneo trajnu štetu ovoj zemlji - rekao je.

- Laburističkoj vladi nikada ne bi bilo oprošteno da to ponovo učini našoj zemlji - dodao je.

Vlada nastavlja, neki poslanici pokazuju podršku

Džons je potvrdio da će se Kraljev govor održati kako je planirano u sredu i da će se kabinet sastati kasnije tokom dana.

- Veoma smo vredno radili na pripremi zakonodavnog programa za sledeću sednicu koji će odgovoriti na izazove sa kojima se suočavamo kao zemlja i važno je da nastavimo taj posao - rekao je on.

U međuvremenu, neki poslanici Laburističke stranke počeli su javno da izražavaju podršku premijeru. Jedan od njih, Nil Kojl, rekao je da je „zapanjen zamkom u koju kolege upadaju.

Oni koji su tvrdili da su lokalni izbori bili referendum o Kiru nemaju šta da ponude lokalnim zajednicama“.

Njegov kolega Nik Smit je rekao:

- Globalna bezbednosna kriza i njen ekonomski uticaj na našu zemlju znače da nam je potrebna politička stabilnost. Jedinstvo je snaga.