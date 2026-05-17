Liban je zatražio prekid vatre koji bi počeo u ponedeljak u zoru, a militantna grupa Hezbolah je najavila da je spremna za primirje i da očekuje odgovora Izraela, preneli su danas libanski mediji.

Dnevnik Ašark Al-Avsat navodi da će se Liban u ponedeljak ujutru uveriti u izraelsku posvećenost prekidu vatre i obustavljanju napada na civile i civilne objekte, kao i posvećenost Hezbolaha istinskom primirju na terenu koje postavlja temelje za početak obustave neprijateljstava.

U međuvremenu, Hezbolah je saopštio da smatra da direktni pregovori sa Izraelom služe "jačanju izraelskih dobitaka na račun Libana", pozivajući libanske vlasti da ne idu predaleko u "devijantnim opcijama sa neprijateljem".

Neimenovani zvanični izvor iz Libana rekao je za Ašark Al-Avsat da su kontakti koje Liban ostvaruje nakon završetka prve runde direktnih pregovora sa Izraelom u Vašingtonu usmereni na obezbeđivanje pregovaračkih osnova pre nego što se pređe na sledeće korake u domenu politike i bezbednosti.

Isti izvor je rekao da je Liban, u svojoj komunikaciji sa američkim posrednicima, posebno naglasio neophodnost prekida vatre i prekida ciljanja infrastrukture i civilnih objekata i potvrdio da je izraelska strana izrazila spremnost da se povinuje dogovoru ako to učini i Hezbolah.

"Obavestili smo libansko predsedništvo o spremnosti dve strane da obustave vatru, pod uslovom da se Izrael pridržava sporazuma. Stoga je situacija sada osetljiva", rekao je izvor Ašark Al-Avsata. Hezbolah je upozorio da libanske vlasti tretiraju neprijatelja kao da je mirni i priznati entitet, uprkos kontinuiranoj izraelskoj okupaciji i agresiji.

Stavovi podeljeni

Hezbolah je upozorio na posledice ovog pristupa po unutrašnju stabilnost i naglasio svoje odbacivanje bilo kakvih spoljnih diktata ili pritisaka, bilo američkih ili drugih, usmerenih na nametanje političkih izbora Libanu.

Paralelno sa kontinuiranom izraelskom eskalacijom na jugu, unutrašnjepolitički stavovi vezani za sudbinu naoružavanja Hezbolaha i ulogu te militantne grupe u sledećoj fazi pregovora su podeljeni.

Libanski poslanik Fuad Mahzumi je izjavio da svako buduće rešenje mora dovesti do konsolidacije autoriteta libanske države i njenog monopola na odlučivanje o ratu i miru. Mahzumi je rekao da produženje prekida vatre i pokretanje političkog i bezbednosnog procesa pod američkim pokroviteljstvom predstavlja priliku za obnovu države i jačanje uloge libanske vojske kao jedinog autoriteta za zaštitu granica, zemlje i ljudi, naglašavajući potrebu da se okončaju sve oružane aktivnosti izvan okvira libanskog legitimiteta.

Prva runda pregovora održana je nakon dva pripremna sastanka, a Liban je izašao sa obnovljenim predlogom o produženju prekida vatre za 45 dana, u trenutku dok se nastavljaju izraelski napadi na sela u južnom Libanu. Ako se primirje održi, pregovori na terenu će početi koracima koji uključuju izraelsko povlačenje, preuzimanje pune kontrole vojske i rekonstrukciju Libana.