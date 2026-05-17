Administracija američkog predsednika Donalda Trampa nije izdala naredbu kojom se produžava ovlašćenje za kupovinu ruske nafte nakon što je izuzeće od sankcija isteklo 16. maja, čime je okončan privremeni period ublažavanja restrikcija prema ruskom energetskom sektoru, prenosi Blumberg.

Izuzeće se odnosilo na ograničene količine ruske nafte koje su već bile utovarene na tankere, a administracija SAD je prethodno dva puta produžavala tu meru - u martu i aprilu ove godine.

Nakon isteka prethodne naredbe, na sajtu Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD nisu se pojavile izmenjene naredbe. Odluka dolazi u trenutku pojačane zabrinutosti za globalno snabdevanje energentima zbog sukoba sa Iranom i poremećaja u transportu nafte kroz Ormuski moreuz, što je dovelo do rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu.

Evropski saveznici Vašingtona kritikovali su privremeno ublažavanje sankcija, ocenjujući da se time Moskvi omogućava dodatni prihod od izvoza nafte i finansiranje rata u Ukrajini. Sa druge strane, pojedine zemlje, među kojima su Indija i Indonezija, tražile su produženje izuzeća zbog zavisnosti od uvoza energenata i poremećaja na globalnom tržištu.

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je ranije da su produženja izuzeća bila neophodna radi očuvanja stabilnosti svetskog energetskog tržišta tokom krize na Bliskom istoku. Administracija SAD je u aprilu takođe dozvolila da istekne posebno izuzeće koje je omogućavalo ograničenu kupovinu pojedinih količina iranske nafte.

Cena nafte Brent nastavila je rast usled strahovanja od nestašice na tržištu, dok su pojedini kupci počeli da traže alternativne isporuke, uključujući i iz Sjedinjenih Američkih Država.

Vlada SAD preduzela je nekoliko drugih koraka kako bi ublažila posledice energetskog šoka, koji je Međunarodna agencija za energiju nazvala najvećim poremećajem u snabdevanju u istoriji tržišta nafte.

Trampova administracija dozvoljava stranim brodovima da prevoze sirovu naftu i drugu robu između američkih luka do sredine avgusta. Takođe je privremeno odustala od nekih domaćih specifikacija goriva.