Putnici sa kruzera "Ambišn" iskrcali su se u luci La Korunja, gde je brod, koji je prevozio više od 1.750 ljudi, među kojima je 30 aktivnih skučajeva gastroenteritisa, pristao jutros, prenela je RTVE.

Epidemija gastroenteritisa pogodila je desetine putnika i deo posade broda, a jedan 90-godišnji muškarac je preminuo.

Nakon inspekcije i procene stanja putnika i posade, zdravstvene vlasti luke odobrile su iskrcavanje, potvrđujući da su ispunjeni odgovarajući uslovi javnog zdravlja i bezbednosti.

Delegacija španske vlade ponovila je da se primenjuju svi protokoli javnog zdravlja i zdravstvene zaštite.

U petak je održan koordinacioni sastanak između vladine delegacije, Lučke uprave La Korunje, Gradskog veća i Pomorske uprave, kao i državnih bezbednosnih snaga i kruzerskog terminala kako bi se koordinirao dolazak broda u grad, s obzirom na to da se radilo o neplaniranom zaustavljanju.

Potvrđeno je da je ulazak broda u španske vode odobrila Pomorska uprava i da je Lučka uprava odobrila njegovo pristajanje.

Dolazak ovog kruzera u Španiju, usledio je samo nedelju dana nakon što je na Tenerife stigao holandski kruzer Hondijus na kojem je izbila epidemija hantavirusa.

Izbijanje virusnog gastroenteritisa prethodno je potvrđeno na kruzeru "Ambišn" usidrenom u luci Bordo, uz delimično ukidanje ranije uvedenih mera karantina za deo putnika.

Prefektura i Regionalna zdravstvena agencija (ARS) saopštile su da laboratorijski rezultati potvrđuju da je reč o virusnoj infekciji gastrointestinalnog tipa, čime je isključena sumnja na druge teže patogene.

Brod je pod zdravstvenim nadzorom od srede, 13. maja, nakon što je prijavljeno širenje simptoma tokom plovidbe, uključujući i prethodno zaustavljanje u nekoliko evropskih luka. Kako je ranije objavljeno, putnici i posada broda nalazili su se u karantinu na kruzeru, nakon smrti jednog putnika i sumnje na akutnu crevnu infekciju.

Kompanija koja upravlja kruzerom saopštila je da su prvi testovi isključili norovirus, dok su vlasti ranije demantovale bilo kakvu povezanost sa drugim prijavljenim virusima, uključujući hantavirus.

Tokom incidenta zabeležen je i smrtni slučaj 92-godišnjeg putnika, za koji je zvanično potvrđeno da nije povezan sa epidemijom na brodu.