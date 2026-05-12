Britanska ministarka za žrtve i borbu protiv nasilja nad ženama i devojčicama Aleks Dejvis-Džons, mlađa ministarka u okviru Ministarstva pravde Velike Britanije, podnela je ostavku u vladi britanskog premijera Kira Starmera, navodeći kao razlog "katastrofalan" izborni rezultat Laburističke partije i potrebu za "odlučnim i radikalnim promenama", saopšteno je danas u njenom pismu ostavke.

"Pozivam vas da postupite u interesu zemlje i objavite vremenski okvir vašeg odlaska", navela je ona u pismu upućenom Starmeru.

U svojoj ostavci je navela i da joj je bila čast da služi kao ministarka ističući da je ponosna na promene koje je sprovela u tom resoru.

"Ipak, morali smo da učinimo više i zato, teška srca, nemam drugog izbora osim da podnesem ostavku", navela je Dejvis-Džons.

Ona je ocenila da su izborni porazi u Velskom parlamentu i širom Ujedinjenog Kraljevstva "katastrofalni" i dodala da je "zemlja rekla svoje" i da rezultati izbora moraju da budu ispoštovani.

Dejvis-Džons, koja je predstavljala Pontiprids u Južnom Velsu, gde je laburistički poraz bio posebno izražen, treći je član vlade koji je napustio funkciju u kratkom periodu.

Ranije danas britanske ministarke za zaštitu od nasilja nad ženama Džes Filips i ministarka za decentralizaciju, vere i zajednice Mijata Fanbuleh podnele su ostavke.

Britanski premijer Kir Starmer suočava se sa pritiskom unutar vlade da razmotri vremenski okvir svog povlačenja sa funkcije, nakon što je više od 80 poslanika Laburističke stranke pozvalo na njegovu ostavku zbog katastrofalnih rezultata njegove Laburističke partije na izborima širom Engleske, Škotske i Velsa održanim prošle nedelje.

Starmer danas predsedava sastankom svog kabineta, čiji su ministri podeljeni u pogledu njegove budućnosti, prenosi BBC, dodajući da je šest ministarskih pomoćnika zamenjeno nakon što su podneli ostavku ili pozvali Starmera da iznese vremenski plan sopstvenog povlačenja.

Starmer je u ponedeljak izjavio da su mu teško pali loši rezultati Laburista na lokalnim izborima i da za to preuzima odgovornost, ali da ne namerava da podnese ostavku.