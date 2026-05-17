Najvažnije:

Iranski zvaničnik kaže da je mehanizam spreman za upravljanje saobraćajem u moreuzu: Šef Odbora za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi, najavio je mehanizam za kontrolu saobraćaja kroz Ormuski moreuz duž određene rute. Rekao je da će uskoro biti otkriveno više detalja, napominjući da će se naplaćivati naknade za specijalizovane usluge koje se pružaju u okviru mehanizma.

Kako Tramp kaže, Si se slaže da Iran mora da otvori ključni plovni put: Donald Tramp je rekao da se kineski predsednik Si Đinping složio da Teheran mora ponovo da otvori Ormuski moreuz, iako Peking nije dao nikakve naznake da će se izjasniti. Tramp je rekao da ne „traži usluge" jer to znači da morate „činiti usluge zauzvrat" kada ga je novinar pitao da li se Si čvrsto obavezao da izvrši pritisak na Irance da ponovo otvore moreuz.

Izrael potvrđuje ubistvo vojnog komandanta Hamasa: Izrael je potvrdio da je ubijen vojni komandant Hamasa, Iz al-Din al-Hadad. Izrael je u petak saopštio da je ciljao lidera Hamasa u Gazi u vazdušnom napadu. Zajedničko saopštenje IDF-a i Izraelske bezbednosne agencije potvrdilo je ubistvo „jednog od arhitekata brutalnog masakra 7. oktobra". Šest poginulih u izraelskim napadima:

Najmanje šest ljudi je ubijeno , uključujući tri bolničara, u izraelskim napadima na jugu Libana, saopštila je libanska državna novinska agencija. Ministarstvo zdravlja zemlje saopštilo je da je, prema početnim podacima, 37 povređenih u „napadima“ na gradove u okrugu Tir.

, uključujući tri bolničara, u izraelskim napadima na jugu Libana, saopštila je libanska državna novinska agencija. Ministarstvo zdravlja zemlje saopštilo je da je, prema početnim podacima, 37 povređenih u „napadima" na gradove u okrugu Tir. Izrael i Liban se složili oko produženja prekida vatre: Vest o napadu stigla je nakon što je dogovoreno produženje prekida vatre između Izraela i Libana od 45 dana kako bi se omogućio dalji napredak, prema podacima američkog Stejt departmenta. To se dogodilo nakon drugog dana direktnih razgovora između dve zemlje u Vašingtonu, kada su obe nacije u ratnom stanju od osnivanja Izraela 1948. godine.

Dve opcije - bombardovanje ili slanje specijalaca na nuklearna postrojenja

Ako Tramp zaista odluči da ponovo pokrene vojne udare, opcije uključuju još intenzivnije bombardovanje iranskih vojnih i infrastrukturnih ciljeva, navode američki zvaničnici.

Druga opcija predviđa slanje specijalnih jedinica na teren kako bi došle do nuklearnog materijala skrivenog duboko pod zemljom. Nekoliko stotina specijalaca već je raspoređeno na Bliskom istoku još u martu, upravo kako bi omogućili takvu opciju.

Kao podrška kopnenim snagama, ove jedinice bi mogle da budu uključene u misiju usmerenu na visoko obogaćeni uranijum u nuklearnom postrojenju Isfahan. Međutim, za takvu operaciju bile bi potrebne i hiljade dodatnih vojnika, što bi moglo dovesti do direktnog sukoba sa iranskom vojskom.

IDF saopštio da je presreo nekoliko raketa Hezbolaha na jugu Libana

Izraelska vojska (IDF) saopštila je danas da je uspešno presrela nekoliko raketa koje je libanska militantna grupa Hezbolah lansirala na izraelske trupe u južnom Libanu. U saopštenju izraelske vojske se navodi da nije bilo povređenih među pripadnicima IDF, prenosi Tajms of Izrael.

U saopštenju Hezbolaha se kaže da je pogođena izraelska vojna meta na severu Izraela. Ova proiranska militantna navodi da su njeni borci dronovima napali izraelsku kasarnu Jaara.

Palestinski pokret Hamas potvrdio je da je u izraelskom vazdušnom napadu u Gazi ubijen Iza el Din el Hadad, komandant brigada El Kasam, zajedno sa članovima porodice. Izraelske odbrambene snage navele su da je reč o "preciznom udaru" na jednog od ključnih vojnih lidera Hamasa i učesnika događaja od 7. oktobra.

U međuvremenu, Iran je najavio uvođenje novog mehanizma kontrole plovidbe kroz Ormuski moreuz, koji bi podrazumevao naplatu usluga i ograničenja za "neprijateljske države", što dodatno podiže tenzije u jednoj od najvažnijih svetskih trgovačkih ruta.

Na diplomatskom planu, ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik UAE Mohamed bin Zajed razgovarali su o situaciji na Bliskom istoku i u Iranu, uz poziv na politička rešenja i deeskalaciju.

U Libanu se situacija dodatno pogoršava — prema podacima Ministarstva zdravlja, od početka aktuelnih izraelskih napada poginulo je skoro 3.000 ljudi, dok je više od 9.000 ranjeno. Izraelski vazdušni i artiljerijski udari nastavljeni su na jugu Libana uprkos dogovorenom primirju.

Iran je dodatno privukao pažnju simboličnom akcijom slanja rančeva poginule dece u sedište UN, kao poruke o stradanju civila, dok se u međunarodnim izveštajima pominju i sajber incidenti u SAD za koje se sumnja da bi mogli biti povezani sa Teheranom.

Prema pisanju američkih medija, Pentagon istovremeno razmatra scenarije za moguće nove vojne operacije protiv Irana, što ukazuje na dalje rastuće tenzije između dve zemlje. Američki predsednik Donald Tramp ponovo je upozorio Iran da će se suočiti sa "veoma lošim periodom" ukoliko ne postigne sporazum sa Vašingtonom.



