OVAN

POSAO: Pokušajte da tako lako ne ulećete u previše rizične poslove i relacije, pogotovo one koje imaju veze sa strancima. Ipak, smeše vam se dovoljno povoljne okolnosti koje će vas poprilično stabilizovati u poslovnim relacijama.

LJUBAV: Budite opušteni, ako mislite da ostvarite sve što ste želeli. Slobodni Ovnovi i pored toga što je ovaj dan prepun raznih društvenih događanja intenzivnog karaktera, teško da će ostvariti neki konkretniji i osetniji pomak u ljubavi.

ZDRAVLJE: Definitivno ne možete da ugušite svoj hedonizam kada je reč o hrani. Šetnje po svežem vazduhu, umerene fizičke aktivnosti su dobrodošle za održavanje vaše fizičke snage.

BIK

POSAO: Bićete prilično komunikativni i pristupačni, vrlo lako ćete stupati u relacije sa ljudima i sklopićete neke poslove ili ćete pak dobiti mnoge ideje za posao, a koje ćete sa uspehom iskoristiti. Osećate se prilično stabilno, sa poslovne strane, zadovoljno i realizovano.

LJUBAV: Ako ste u vezi, dobićete priliku da rešite probleme koji su vas udaljavali od partnera. Uz malo truda, opet ćete se okrenuti jedno drugom. Gledajte da ne preterate sa izlivima i potrebama nežnosti. Opustite se i ne izjavljujte stvari koje ne mislite i za koje je zaista prerano.

ZDRAVLJE: Na prve znakove povećanog stresa pronađite svoj vid meditacije. Pojačajte ishranu vitaminima, mineralima, kalcijumom, sa svim dodacima koji vam budu preporučeni. Uredan život, zdrava ishrana, dosta šetnje po svežem vazduhu može vam doneti dosta poboljšanja i odmah ćete se bolje osećati.

BLIZANCI

POSAO: Ono što je vama najvažnije je vaš status, znanja i vrednosti koji će u poslovnom svetu biti priznati i to uglavnom usmenim pohvalama za dobro obavljene poslove. Malo više novca ćete potrošiti na sebe i svoje potrebe. Opustite se, jer ste zaslužili!

LJUBAV: Društvena aktivnost će drastično porasti. Nova poznanstva i odlična zabava će doprineti da se osećate stabilno. Nećete se lako upuštati u vezu, dok druga strana ne dokaže svoje dobre namere. Ukoliko ste u vezi, budite spremni da se partneru nađete, jer prolazi kroz naglašeno teže životne momente.

ZDRAVLJE: Borite se s kilogramima, kao posledica lečenja stresa večernjim poslasticama. Vaša slaba tačka su bubrezi. Uvek s proleća imate iste probleme, morate naučiti da se borite s njima.Vi ste ti koji upravljate svojim životom, pa se tako i postavite prema problemima i ublažićete sve stresne situacije.

RAK

POSAO: Obratite posebnu pažnju na to, kako se ponašate i šta izjavljujete u društvu starijih osoba od uticaja. Ne prenagljujte sa zaključcima, koji mogu biti prilično nerealni i neadekvatni u odnosu na realno stanje stvari oko vas. Smirite se i strpite!

LJUBAV: Ako ste sami, vašoj usamljenosti se nazire kraj. Neko će pasti na vaš šarm, pa će se svim silama potruditi da vas zavede. Vedri i druželjubivi, privući ćete pažnju, pa će večerašnji momenti biti ispunjeni smehom i dobrom zabavom.

ZDRAVLJE: Moguća je virusna infekcija. Vodite računa o ishrani, vitamine obavezno koristite, radite na imunitetu. Potražite izlaz iz stresne situacije u sportu ili prirodi. Sigurno još negde postoji neki prijatelj koji vas voli onakve kakvi ste. Šetajte po svežem vazduhu, jer ćete tako uspeti da revitalizujete svoje telo.

LAV

POSAO: Sagledajte situaciju iz mnogo više uglova i pritom nastojte da neke svoje propuste, takođe i priznate. Budite spremni da prihvatite dobronamerne kritike, naročito one koje dolaze od strane starijih osoba sa kojima sarađujete.

LJUBAV: Dobar ste zabavljač, pa u vašem društvu nikom nije dosadno. S druge strane, vaša ozbiljnost će omogućiti drugima da vam zatraže savet, ali možete da budete i rame za plakanje.

ZDRAVLJE: Očekujte da ćete biti u top formi, ali tek onda kada se budete maksimalno posvetili svom zdravstvenom stanju. Napokon ćete shvatiti da je trebalo i ranije da se malo više bavite oralnom higijenom.

DEVICA

POSAO: Pred vama je period u kome ćete teško podići glavu od obaveza koje se sve više gomilaju i koje vam, pored vrlo strogih nadređenih, stvaraju gotovo neverovatan pritisak sa kojim se borite prilično neuobičajenim metodama, a koje mnogi neće razumeti.

LJUBAV: Ovaj dan je kao stvoren za zabave, nova poznanstva i flert, kojem ćete biti više nego inače skloni i to na vrlo nestidan način, koji će i vas prilično šokirati, mada ste vi poznati kao neko ko je prilično liberalan kad se radi o slobodnim vezama.

ZDRAVLJE: Važno je da se posvetite sebi i svom zdravlju, kako bi ste predupredili kasnije brojne zdravstvene probleme. Podložni ste infekcijama i to treba sanirati na vreme.

VAGA

POSAO: Potrudite se da se u radnoj sredini ne izdvajate previše. Imaćete zanimljive susrete sa strancima od kojih ćete imati direktnu korist koja neće biti zanemarljiva. Ali ipak danas niste timski igrač i to će vam na vrlo otvoren i po vas neprijatan način biti zamereno.

LJUBAV: Vi i vaš partner ćete biti skloni ishitrenim reakcijama. Ipak, zajednički trenuci biće ispunjeni smehom i dobrom zabavom. Ono što je vrlo zanimljivo i što daje poseban pečat je i kvalitetna komunikacija, tako da ćete uživati u dugim i sadržajnim razgovorima. Imaćete priliku da što bolje upoznate partnera.

ZDRAVLJE: Reumatski bolovi će kod starijih pripadnika ovog znaka biti naglašeni, pa čak i pojačani. Ne prija vam nestabilno vreme. Moguća prehlada.

ŠKORPIJA

POSAO: Nemojte bespotrebno dolivati ulje na vatru. Situacija može da bude mnogo bolja, ukoliko vi budete smireniji, realniji i manje nadmeni. Ljudi počinju da vas doživljavaju kao nekog ko sebe stavlja iznad njih. Ma koliko to ne odgovaralo istini, oni vas na taj način vide.

LJUBAV: Vrlo ste osetljivi i pokretaće vas potreba za pažnjom, ali nju teško da ćete dobiti, bar ne od osoba koje vam mogu odgovarati po senzibilitetu. Ipak, ukoliko se odlučite da uđete u odnos sa nekim, proverite obavezno da taj neko već nije zauzet, jer možete imati višestruke posledice.

ZDRAVLJE: Uživajte u suncu i duboko udahnite pre nego što nastupe velike promene. Vaša slaba tačka će biti bubrezi i krvna slika. Povedite o tome više računa.

STRELAC

POSAO: Vaša kreativnost dolazi do punog izražaja. Svi ugovori i poslovi koje potpišete tokom dana, imaće dalekosežne, vrlo pozitivne posledice po vas. Svi se oslanjaju na vas. Imate opravdan i realan osećaj da puno toga zavisi od vas, kao i vaše inspiracije.

LJUBAV: Upuštate se u ozbiljan flert ! Nemojte se opterećivati mislima o budućnosti. Ipak, imate naglašenu potrebu za smislenim i naglašenim emotivnim relacijama. Oni koji su u vezi mogu imati komplikovane partnerske odnose.

ZDRAVLJE: Strelčeve će zbog nestabilnog vremena uhvatiti prehlada, koja će biti praćena visokom temperaturom sa bolovima u grlu i plućima. Stomak je danas izuzetno osetljiv za pripadnike ovog znaka.

JARAC

POSAO: Podmetnine svoja leđa za drugog, a ne samo da očekujete da to drugi čine za vas. Budite predusetljivi, tolerantni i fleksibilni, jer na promene ne možete uticati.

LJUBAV: Danas ste vrlo raspoloženi za intimu. U vašim venama cirkuliše strast. Ako ste u vezi, preduzećete sve što je realno i što je u vašoj moći, ne bi li razbili monotoniju i to će vam prilično lako poći za rukom. Pri tom ste vrlo privlačni i zavodljivi. Ukoliko ste sami , znaćete kako da privučete pažnju onog ko vam se dopada.

ZDRAVLJE: Nezadovoljni ste i to se odražava na vaš organizam. Hitno posetite stomatologa, zapostavili ste zdravlje zuba. Definitivno nećete moći da ugušite svoj hedonizam prema hrani, bilo da je u pitanju vrsta hrane, bilo da je u pitanju količina koju konzumirate.

VODOLIJA

POSAO: Kako dan odmiče, vi imate sve više posla i obaveza. Pitate se kako uspevate da stignete i ispunite sva očekivanja. Bilo bi dobro da se rešite potrebe da vas hvale za ono što radite. Budite zadovoljni i malim stvarima. Ima i zavidnih, kojima vaši uspesi ne odgovaraju, jer se osećaju indiferentno u odnosu na vas.

LJUBAV: Uspostavićete nove i neočekivane mostove poverenja sa partnerom, koji će odjednom imati mnogo više razumevanja. Očekuje vas dobra komunikacija i osećanje jedne nove stabilnosti i perspektive koja se otvara.

ZDRAVLJE: Neke manje teškoće i bolove u kostima i zglobovima će biti prolaznog karaktera. Dobro bi bilo da se fizički pokrenete, dosta ste statični u poslednje vreme, pa bi to doprinelo opštem lošem fizičkom stanju.

RIBE

POSAO: Finansijska situacija bi trebalo da počne da se sređuje, jer koliko god da zarađujete, vama je malo, ali i to malo je više od onoga što je bilo. Budite strpljivi i tolerantni prema sebi i prema osobama sa kojima radite. Nervoza vam ništa neće doneti, samo ćete sebi stvoriti neprijatelje.

LJUBAV: Niste raspoloženi za bilo kakva ljubavna dokazivanja. Zabava će vam prijati više nego bilo šta drugo. Mada ćete se osećati zadovoljno sobom i svojim statusom, može vam se desiti ljubav na neobičnom mestu i na neobičan način.

ZDRAVLJE: Malo ste se opustili po pitanju zdravlja i zato bi bilo poželjno da obavite neke rutinske preglede. Pokušajte da poboljšate ishranu u kvalitetnom smislu – uvedite sveže voće i povrće.