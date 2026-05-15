Izvori lista su rekli da se očekuje da će poseta biti održana kasnije sledeće nedelje, 20. maja. Takođe su naveli da je poseta deo rutinske saradnje Moskve i Pekinga, bez većih očekivanja da će biti organizovana raskošna parada ili svečani doček.

Ovo će biti prvi put da je Kina ugostila lidere ove dve sile u istom mesecu van multilateralnog okvira, što odražava napore Pekinga da upravlja odnosima sa obe strane i da se pozicionira kao ključna sila u sve više podeljenom svetskom poretku.

Kremlj još nije zvanično potvrdio datum posete, ali je danas saopštio da se ruski predsednik Vladimir Putin se nada da će tokom svoje sledeće posete Pekingu direktno razgovarati sa kineskim liderom Si Đinpingom o poseti američkog predsednika Donalda Trampa.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da će Putinova predstojeća poseta Kini biti "dobra prilika za razmenu mišljenja o kontaktima koji su se odvijali između Kineza i Amerikanaca".

"Kada SAD i Kina vode direktan dijalog na najvišem nivou, takvi kontakti su, naravno, predmet posebne pažnje i analize za sve zemlje, uključujući i našu zemlju", rekao je Peskov.

Uputivši blagu provokaciju SAD, kada je nazvao SAD i Kinu dve najveće svetske ekonomije, Peskov je rekao: "Znate da je Kina, po paritetu kupovne moći, prva ekonomija, a Sjedinjene Države druga ekonomija u apsolutnom smislu."

Peskov je prethodno rekao da će se Putinova poseta Kini održati veoma uskoro i da su pripreme za posetu završene.

Putin o temama razgovora

Putin je tokom konferencije za novinare 9. maja najavio da će sa predsednikom Kine Si Đinpingom razgovarati o saradnji u oblastima trgovine, ekonomije, energetike i istraživanja svemira.

Ruski predsednik poslednji put je boravio u Kini početkom septembra prošle godine, kada je prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju, kao i komemorativnim događajima povodom 80. godišnjice pobede nad japanskim militarizmom i završetka Drugog svetskog rata.

