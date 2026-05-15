Prema navodima izvora, predsednik UAE šeik Mohamed bin Zajed razgovarao je sa liderima regiona, uključujući saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, zalažući se za zajedničku vojnu akciju protiv Irana, ali su druge zemlje Zaliva odbile taj predlog.

Blumberg navodi da bi takve razlike mogle da objasne nedavne nesuglasice između UAE i pojedinih zalivskih država, uključujući odluku Emirata da prošlog meseca napuste Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEK).

U izveštaju se takođe navodi da je Saudijska Arabija u martu izvela napad na Iran, ali da je ubrzo potom prešla na podršku posredničkim naporima koje predvodi Pakistan.

Katar je, prema istim izvorima, razmatrao odgovor nakon iranskog napada na gasno postrojenje Ras Lafan, najveće postrojenje za tečni prirodni gas na svetu, ali je odustao od odmazde.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa bila je upoznata sa nastojanjima UAE da formiraju zajednički vojni odgovor i podržavala je priključenje Saudijske Arabije i Katara toj inicijativi, naveo je Blumberg.