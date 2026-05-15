Priču objavio je britanski Telegraf, navodeći da je Senin, nekadašnji visokorangirani obaveštajac, godinama u bekstvu nakon optužbi za korupciju i zloupotrebu položaja, koje on kategorično odbacuje.

Prema njegovim tvrdnjama, plan bekstva bio je detaljno razrađen, a ključni deo operacije dogodio se u jesen 2022. godine kada je, kako kaže, iskoristio propust u nadzoru granice između Rusije i Kazahstana.

-Ležao sam nepomično unutar utrobe uginule krave oko sat vremena, čekajući da graničari izgube interes - ispričao je Senin, dodajući da je nosio zaštitno odelo i gas-masku kako bi mogao da izdrži uslove u lešini koja se raspadala.

Nakon prelaska granice, tvrdi da je puzeći prešao još nekoliko stotina metara kroz teren, gde ga je potom sačekao kontakt koji mu je pomogao da napusti regiju.

Prema verziji događaja koju prenosi Telegraf, Seninovo bekstvo nije bilo klasičan prebeg niti čin izdaje, već posledica sukoba unutar FSB-a nakon što je, kako navodi, nenamerno pokrenuo istragu koja je zahvatila vrhove korupcije u ruskom bezbednosno-političkom sistemu.

Kako tvrdi, prelomni trenutak dogodio se 2016. godine kada je, kao visoki oficir FSB-a, dobio informaciju o luksuznom stanu u Moskvi povezanom sa visokim policijskim funkcionerom. Te podatke je prosledio kolegama iz sektora za borbu protiv korupcije, ne očekujući da će slučaj dobiti ogromne razmere.

Ubrzo je sprovedena velika policijska i bezbednosna akcija tokom koje je zaplenjeno više od 120 miliona dolara u gotovini i drugim valutama u stanu povezanom sa Dmitrijem Zaharčenkom, zamenikom šefa ruske Kancelarije za ekonomsku bezbednost i borbu protiv korupcije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zaharčenko je kasnije osuđen zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja.

Senin tvrdi da je upravo taj slučaj pokrenuo niz događaja koji su ga doveli u opasnost. Kada je postalo jasno da je informacija procurela iznutra, kaže da je unutar službe počela potraga za odgovornim, dok su mediji počeli da povezuju njegovo ime sa istim korupcionaškim mrežama.

Prema njegovim rečima, to je bio znak da je "neko na visokoj poziciji" odlučio da ga kompromituje ili ukloni. U februaru 2017. godine, tvrdi, dobio je informaciju da ć biti uhapšen u roku od nekoliko sati. Istog dana odlučio je da pobegne, ostavljajući porodicu u Moskvi, nakon čega se preko mreže kontakata pod lažnim identitetom prebacio prema granici sa Gruzijom.

Kasnije je protiv njega u Rusiji pokrenut krivični postupak zbog navodne korupcije i posredovanja u kriminalnim aktivnostima, što on negira. Senin tvrdi da nije prebegao sa zapadnim obaveštajnim službama niti odavao državne tajne, već da je pokušavao da izbegne hapšenje za koje je verovao da bi ga dovelo do “nameštenog procesa” i potencijalne likvidacije. Po njegovim rečima, problem nije bio izdaja države, već činjenica da je dirnuo u korupciju unutar samog bezbednosnog aparata.

Granicu je na kraju prešao sa lažnim pasošem na ime Timur Kudasov, što je bila posveta pukovniku Leopoldu Kudasov, izmišljenom sovjetskom liku iz filmova o Ruskom građanskom ratu snimanih tokom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka. Istog dana kada je stigao u Gruziju, njegove kolege upale su u njegov dom, a tek tada je saznao za optužbe koje mu se stavljaju na teret.

Pojedini navodi tvrdili su da su Senin i Zaharčenko bili deo neformalne mreže korumpiranih oficira FSB-a i policije iz Rostova na Donu, koja je navodno organizovala širok lanac iznude, kao i da su bili rodbinski povezani, što Senin odbacuje. Tužilaštvo ga je kasnije optužilo da je pomogao Zaharčenku da dođe do visoke funkcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da je bio posrednik između njega i osobe od koje je navodno primao mito.

Godine 2023. osuđen je u odsustvu na devet godina zatvora.

U vreme bekstva Senin je imao čin visokog pukovnika i najviši nivo bezbednosne dozvole u Rusiji, sa pristupom informacijama označenim kao „od posebne važnosti”, što predstavlja najviši stepen tajnosti, iznad oznake „strogo poverljivo”. Takva klasifikacija obuhvata podatke o tajnim operacijama u inostranstvu, čije bi otkrivanje moglo naneti štetu Ruskoj Federaciji.

U Rusiji, kao i u mnogim drugim državama, osobe sa takvim pristupom ne mogu slobodno da napuste zemlju. Zbog toga je njegov nestanak upalio alarme sve do Putinovog kabineta, gde su bili u strahu da je prebegao. Senin, međutim, tvrdi da takve pretpostavke nisu bile tačne.

-Nisam imao pomoć stranih obaveštajnih službi, nisam imao unapred planiranu rutu, a u torbi sam imao samo osnovne lične stvari - kaže o svom bekstvu.

-Krenuo sam putem čoveka koji živi izvan zakona. Bila je to odluka nekoga ko je doneo jasan zaključak: ostati znači zatvor, a nakon toga smrt - insistira on.

Poznato je da su ruske obaveštajne službe ubrzo nakon njegovog nestanka angažovale jednog od svojih najpoznatijih operativaca u inostranstvu kako bi mu ušli u trag, čime je Senin dospeo u centar velikih špijunskih afera širom Evrope. Prema austrijskim policijskim dokumentima do kojih je došao Telegraf, Egisto Ot, bivši službenik austrijske Savezne kancelarije za zaštitu ustavnog poretka i borbu protiv terorizma (BVT), koristio je svoje policijske i obaveštajne kontakte u zemlji i inostranstvu tokom 2017. godine kako bi ušao u trag Seninu, proveravajući čak i jahtu u Hrvatskoj za koju se sumnjalo da se na njoj skriva.

U međuvremenu, Otu je u Austriji u januaru počelo suđenje za špijunažu, a optužen je da je radio za Jana Marsaleka, odbeglog bivšeg operativnog direktora nemačke tehnološke kompanije Virecard, koji je 2023. godine razotkriven kao dugogodišnji ruski agent.

Senin dalje tvrdi da se kasnije vratio u Rusiju kako bi zbunio svoje progonitelje i pokazao da nije klasičan prebeg. Po povratku je živeo pod lažnim identitetom, skrivajući se čak i od porodice, uz pomoć ljudi iz sistema koji su mu omogućavali kontakt sa najbližima, dok je pokušavao da iznutra "rasplete" sopstveni slučaj i ostane neprimećen.

-U mojoj porodici nije običaj razgovarati o tome šta osećamo. Ali vidim i osećam patnju zbog razdvojenosti - kaže.

-To me je uvek motivisalo do krajnjih granica mojih mogućnosti. Strah nije bio za moj sopstveni život. Strah je bio: šta će biti sa mojom ženom i decom ako padnem u ruke FSB-a i moj se život prekine? Ko će moju decu dalje voditi kroz život? To je strah koji me pokreće. U zaštiti svoje porodice ići ću do samog kraja - kaže Senin za Telegraf.