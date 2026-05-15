Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da će Putinova predstojeća poseta Kini – čije vreme još nije objavljeno – biti "dobra prilika za razmenu mišljenja o kontaktima koji su se odvijali između Kineza i Amerikanaca".

"Kada SAD i Kina vode direktan dijalog na najvišem nivou, takvi kontakti su, naravno, predmet posebne pažnje i analize za sve zemlje, uključujući i našu zemlju", rekao je Peskov.

Uputivši blagu provokaciju SAD, kada je nazvao SAD i Kinu dve najveće svetske ekonomije, Peskov je rekao: "Znate da je Kina, po paritetu kupovne moći, prva ekonomija, a Sjedinjene Države druga ekonomija u apsolutnom smislu."

Kina je ubedljivo najvažniji saveznik Rusije. Elektronske komponente proizvedene u Kini su od vitalnog značaja za rusku odbrambenu industriju. A kao najveći kupac ruske nafte, Kina predstavlja ključni izvor prihoda za Kremlj u vreme kada je ruska ekonomija pod pritiskom zbog rata koji je zemlja vodila protiv Ukrajine.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp danas je završio trodnevnu posetu Kini. Tramp je tokom posete učestvovao u državnom banketu, posetama istorijskim lokalitetima, bilateralnoj čajanci i radnom ručku sa kineskim rukovodstvom.

Tramp je Peking napustio danas, nakon niza sastanaka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, usmerenih na rešavanje otvorenih nesuglasica između dve najveće svetske ekonomije. Avion američkog predsednika "Air Force One" poleteo je sa Međunarodnog aerodroma u Pekingu, nakon ceremonije ispraćaja na pisti.

